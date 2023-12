Quem é o Grande Dom? Chefe de segurança dos Eagles expulso por briga com estrela do 49ers

Filadélfia Eagles chefe de segurança Dom Di Sandromais conhecido como Grande Domfoi expulso da derrota do time em casa para o São Francisco 49ers no domingo, no Lincoln Financial Field, após uma briga lateral com o linebacker Dr. Greenlawque os árbitros também expulsaram do jogo.

DiSandro, 45, arrancou Greenlaw, 26, do wide receiver dos Eagles DeVonta Smith depois de uma recepção no terceiro quarto. O linebacker do 49ers retaliou dando um soco leve no rosto de Big Dom.

Chefe de segurança dos Eagles, Big Dom, foi ovacionado após expulsão contra 49ersParker Johnson

Os torcedores dos Eagles aplaudiram DiSandro enquanto ele caminhava para o túnel. Big Dom reapareceu pouco depois para cumprimentar os jogadores enquanto eles se dirigiam ao vestiário após a derrota.

DiSandro está empregado pelos Eagles há quase 25 anos e, embora seja frequentemente visto com jogadores na Filadélfia, muito pouco se sabe sobre ele.

Quem é o segurança dos Eagles, Dom DiSandro?

Big Dom é responsável por todas as questões de segurança relacionadas à organização e também atua como consultor sênior do gerente geral dos Eagles. Howie Roseman.

DiSandro raramente dá entrevistas, mas supostamente “fornece educação sobre o NFLpolítica de conduta pessoal”, de acordo com Imprensa Associada.

“DOM é uma lenda, haha, está lá desde Andy [Reid] assumiu o comando dos Eagles”, ex-running back dos Eagles LeSean McCoyque agora é um falante de frente FS1tuitou.