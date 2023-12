Quem é o quarterback reserva da faculdade que ganha mais dinheiro do que o favorito da NFL para MVP, Brock Purdy?

EUuma reviravolta financeira surpreendente, jogador de futebol universitário Arco Manning emergiu como um grande ganhador no mundo da Nome, imagem e semelhança (NIL) negócios. Apesar de não ocupar a posição inicial e ter tempo de jogo limitado, Manning superou os ganhos do quarterback titular da NFL Brock Purdy por uma margem impressionante.

Manning, um recruta muito procurado que escolheu jogar pelo Longhorns do Texasarrecadou impressionantes US$ 3,2 milhões em dinheiro NIL nesta temporada, enquanto Purdy, o quarterback titular de um time importante da NFL, ganhou comparativamente modestos US$ 870.000.

A natureza inesperada do sucesso financeiro de Manning levantou suspeitas, especialmente considerando seu status de não titular e o fato de que ele não foi a primeira escolha para o papel reserva. Especialista jurídico Chris Lei destacou os ganhos notáveis ​​​​de Manning, apontando a diferença significativa entre seus US$ 3,2 milhões e os US$ 870.000 de Purdy, apesar do papel crucial de Purdy como zagueiro titular do melhor time da NFL após 14 jogos.

Purdy, a história do azarão do Draft de 2022 da NFL, inicialmente se juntou ao São Francisco 49ers como reserva, mas ganhou destaque devido a lesões em outros zagueiros. Apesar de enfrentar um início desafiador na NFL, Purdy e os 49ers são agora os favoritos para vencer o Super Bowl esta estação.

A grande diferença nos ganhos entre Manning e Purdy reflete a mudança no cenário do futebol universitário e o novo potencial para os jogadores capitalizarem sua popularidade por meio de acordos NIL.

A vantagem de ser chamado de Manning

O impressionante sucesso financeiro de Manning é uma prova da evolução das oportunidades para os atletas universitários. Apesar de jogar apenas duas partidas pelos Longhorns, ele pode ganhar três vezes mais do que o favorito para o MVP da NFL, Brock Purdy. A avaliação NIL de Manning é elevada entre os jogadores de futebol e mostra o potencial financeiro para atletas universitários alavancarem sua popularidade.

Além disso, o compromisso de Manning em causar um impacto positivo é evidente em seu recente acordo plurianual da NIL com a empresa de cartões colecionáveis ​​Panini. A parceria envolve a criação de cartões de edição limitada autografados pessoalmente, com recursos destinados a causas beneficentes.

Treinador principal do Texas Steve Sarkisian esclareceu que Manning não aceitará dinheiro da NIL até que ele se torne titular, dissipando as suposições de que sua escolha da Universidade do Texas foi motivada financeiramente.