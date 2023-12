Quem é Olivia Holzmacher? O lindo noivo de Joe Burrow

Joe BurrowA temporada da NFL pode ter chegado ao fim prematuro em 16 de novembro, mas o quarterback não está se recuperando sozinho da lesão, pois é auxiliado por Olivia Holzmachermas quem é ela?

Os dois são namorados de faculdade e namoram desde 2017, quando se conheceram na Ohio State antes Toca em vez disso, foi para Louisiana. Fãs e mídia até especulam que eles estão noivos após um deslize freudiano Adam “Pacman” Jones.

Marceneiro estudou análise de dados e ciências sociais, graduando-se na mesma época que Burrow em 2019 e parece ter mantido essa carreira trabalhando como especialista sênior em processos e analista para Kroger.

Na faculdade, ela também foi membro da irmandade Alpha Phi, alcançando até mesmo um papel influente e significativo dentro da subcultura e do grupo social da faculdade.

Ela também gostava de futebol antes de namorar o namorado/noivo, pois apoiava o Green Bay Packers que agora são liderados por Jordão Amor na função de QB depois Aaron Rodgers partiu.

Agora ela apoia regularmente Toca e os Bengals nos jogos postando fotos e mensagens de apoio em plataformas sociais como o Instagram, de propriedade da Meta, celebrando seus altos e confortando seus baixos.

Joe Burrow expressa profundo desapontamento com a lesão que o deixou de fora pelo resto da temporada da NFLRoberto Ortega

Quando Joe Burrow retornará?

Toca rompeu o ligamento do pulso, especificamente o pulso direito, durante uma derrota na semana 11 para o Corvos de Baltimore que encerrou sua temporada liderando instantaneamente o Cincinnati Bengals para atrair críticas por usá-lo demais.

“Na jogada antes de acontecer, acertei um pouco no pulso, e na jogada seguinte, o passe para touchdown, senti um estalo no meio do arremesso”, Toca disse à mídia. “Tentei tentar, mas não consegui, e obviamente recebi a notícia hoje, então não foi ótimo.”

Só recentemente ele foi submetido a uma cirurgia para corrigir o problema e permitir o início do processo de cicatrização, com o procedimento médico acontecendo no dia 27 de novembro.

Estima-se que demore no mínimo seis semanas para a lesão cicatrizar, o que significa Toca não vai aparecer no resto da temporada, mas ele deve estar pronto para ir em 2024, enquanto os Bengals tentam vencer seu primeiro Super Bowl.