Quem é Virgínia Fonseca? A loira sensual que dançou com Neymar em seu navio de cruzeiro

de Neymar o cruzeiro pode acabar depoisr três dias passados ​​no marmas imagens e informações continuam surgindo da festa que aconteceu a bordo do cruzeiro.

Um vídeo recente revelou a dança sensual realizada pelo influenciador das redes sociais Virgínia Fonsecaque é casado com cantorar Z Felipediante do lateral brasileiro.

Neymar e o deboche total em seu cruzeiro, festa após festaTik Tok

Ela dançou ao ritmo do Coreografia Bole-Bolecom a participação do jogador e de outras pessoas. E foi perceptível como ela fazia movimentos sensuais com o quadril e o corpo, o que chamou a atenção dos presentes, inclusive Neymar.

Os usuários das redes sociais não ficaram impressionados com suas ações, porém, com alguns questionamentos sobre onde seu marido estava enquanto ela se divertia. Neymar.

Um usuário escreveu: “Z Felipe, se cuida, porque assim como o Neymar viu a Virgínia dançando aqui, meu amigo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.”

Outros, no entanto, achavam que ela estava está bem dentro de seu direito de se divertir.

Um fã respondeu, escrevendo: ‘Em que século eles estão vivendo, hein? Eles preferem ver os homens mandando nas mulheres e pensar que são os donos delas, não é? viagem para sentar ao lado do marido só porque ela é casada?”

Quem é Virgínia Fonseca?

Virgínia Fonseca é um influenciador de destaque nas mídias sociais e empreendedor no Brasil. Em 2022, foi eleita Influencer Brasileira do Ano durante o Prêmio Escolha do Povo.

Ela também fez seu nome quando a Forbes a incluiu em sua lista anual de menores de 30 anos na categoria internet, o que a levou a se tornar embaixadora da Associação Brasileira de Assistência à Criança Deficiente (AACD) em 2023.

Em novembro, ela assinou contrato com o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Ela também é sócia da marca de cosméticos We Pink, mesma marca que coincidentemente tem parceria com Neymar.

Seu perfil no Instagram é um dos mais seguidos do Brasil, e no YouTube ela conta com mais de 11 milhões de inscritos.

A brasileira, que nasceu em Connecticut, nos EUA, também é dona de uma clínica de beleza e de uma agência de marketing pessoal, segundo a Bloomberg Linea. Ela foi casada com Zé Felipe, com quem tem duas filhas, desde 2021.