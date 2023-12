Quem encontrar esta moeda antiga pode garantir R$ 300 de uma só vez

Ganhar dinheiro no mundo da numismática é algo que exige paciência, cuidado e muita atenção dos colecionadores. Para conseguir encontrar uma moeda valiosa, o cidadão precisa prestar bem atenção aos detalhes para não deixar o pequeno tesouro escapar das suas mãos.

Neste artigo específico vamos falar sobre a moeda de 10 centavos de réis do ano de 1954. Trata-se de uma peça que não está mais em circulação e que não possui mais valor monetário. Isso significa que você não vai poder encontrar este exemplar em um troco em uma feira, por exemplo.

De todo modo, o colecionador poderá encontrar a peça em outros lugares, como no fundo de uma gaveta antiga, ou mesmo na casa dos seus avós. A chance de encontrar estes exemplares são sempre muito maiores neste caso.

Curiosidades sobre a moeda

Um ponto interessante sobre a moeda de 10 centavos do ano de 1954 é que ela conta com uma série de curiosidades. Uma delas, por exemplo, é que este exemplar é conhecido por alguns colecionadores como “parênteses”. O apelido existe porque o exemplar conta com dois parênteses separados pelo número 10.

Para além disso, outra curiosidade interessante é que a peça conta com uma tiragem de mais de 17 milhões de exemplares. Na linguagem da numismática, pode-se dizer que estamos falando de uma grande quantidade, o que indica necessariamente que não é tão difícil encontrar a moeda hoje em dia.

José Bonifácio

Esta é uma moeda que faz homenagem a José Bonifácio de Andrade. Para muitos historiadores, ele é um dos grandes patronos da Independência do Brasil. Mas para além disso, ele também era naturalista, estadista e poeta brasileiro.

No mundo da política, por exemplo, ele atuou como ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros de janeiro de 1822 a julho de 1823. Depois da independência do país, Bonifácio organizou a luta contra os focos de resistência que teimavam em não reconhecer a vitória da república.



Características

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 10 centavos de réis do ano de 1954, tomando como base as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC).

Plano Monetário: Padrão Cruzeiro 1ª Edição (1942-1967);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 17mm;

Peso: 3gr;

Metal: Bronze-Alumínio;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: José Bonifácio * Brasil. Efígie do José Bonifácio de Andrada e Silva, voltado à esquerda;

Desenho do Reverso: Valor de face e a data e uma estrela acima do valor.

O valor da moeda

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 10 centavos de réis do ano de 1954? Segundo informações dos catálogos numismáticos mais atualizados, é possível afirmar que os valores projetados para o ano de 2023 são:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 8,00 R$ 20,00 R$ 70,00

Caso você tenha uma moeda de 10 centavos de réis do ano de 1954 certificada, saiba que ela poderá ser vendida a nada menos do que R$ 300.

Entendendo as classificações

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo? As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.

Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.