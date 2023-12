Quem NÃO acessou o CAIXA TEM hoje (13) TERÁ SURPRESA

O Caixa Tem efetuou o depósito de mais uma parcela do Bolsa Família nesta quarta-feira (13). Além disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que um adicional de R$ 408 está assegurado para todos os beneficiários que atendam aos critérios estabelecidos.

Para receber o valor de R$ 408, existe uma parcela do Benefício Primeira Infância, que concede um montante de R$ 150 para cada criança de até seis anos que integre a família. Há também o Benefício Variável Familiar, que pode liberar R$ 150 para as famílias, e por fim, uma quantia de R$ 108, relacionada ao Vale-gás depositado no Caixa Tem.

Caixa Tem libera o saldo dos pagamentos para NIS final 3

Em se tratando dos valores, como citado acima, os beneficiários do Bolsa Família que recebem a parcela padrão de R$ 600 pelo Caixa Tem, possuem direito ao Vale-Gás. Mas, é preciso ter uma criança de até seis anos e três crianças entre sete e dezessete anos, garantindo esse valor adicional em dezembro.

O calendário completo para este mês segue o seguinte cronograma:

Se o final do NIS for 1 – depósito em 11 de dezembro;

Se o final do NIS for 2 – depósito em 12 de dezembro;

Caso o final do NIS seja 3 – depósito em 13 de dezembro;

Caso o final do NIS seja 4 – depósito em 14 de dezembro;

Se o final do NIS for 5 – depósito em 15 de dezembro;

Se o final do NIS for 6 – depósito em 18 de dezembro;

Caso o final do NIS seja 7 – depósito em 19 de dezembro;

Caso o final do NIS seja 8 – depósito em 20 de dezembro;

Se o final do NIS for 9 – depósito em 21 de dezembro;

Se o final do NIS for 0 – depósito em 22 de dezembro.

Como se inscrever para receber os benefícios sociais?

Para quem deseja se inscrever no Bolsa Família e efetuar saques por meio do Caixa Tem, é possível acessar os dados de forma online, o que simplifica o processo de inscrição, incluindo um pré-cadastro online.



Você também pode gostar:

Conforme o CadÚnico, os cidadãos têm até 120 dias para comparecer a um posto de atendimento, apresentando os documentos de identificação necessários, bem como os documentos dos demais membros da família. Após essa etapa, o cadastro é concluído, e o beneficiário entra na lista de espera, desde que cumpra os requisitos de participação.

Foi confirmado, desde janeiro, que o governo Lula realizará uma série de auditorias para identificar e eliminar contratos irregulares do Bolsa Família. O presidente mencionou suspeitas de fraudes nas inscrições de vários beneficiários como um dos principais motivos para essa ação. Portanto, aqueles beneficiários que não estiverem em conformidade com as regras do Bolsa Família serão sujeitos a suspensões, bloqueios ou exclusões do programa até dezembro.

Empréstimo no Caixa Tem

A solicitação do financiamento no Caixa Tem é um processo prático e descomplicado. Para adquirir o crédito, siga as instruções a seguir:

Atualize o Caixa Tem

Antes de tudo, assegure-se de que tenha a versão mais recente do aplicativo Caixa Tem instalada em seu dispositivo. Isso pode ser feito através da loja digital compatível com seu sistema operacional, seja Android ou iOS.

Opte por “Crédito Caixa Tem”

Após atualizar o aplicativo, abra-o e selecione a opção “Crédito Caixa Tem” no menu principal. Esta é a etapa inicial para requerer o financiamento.

Solicite

Complete o formulário de solicitação, fornecendo as informações necessárias e o propósito do empréstimo. Além disso, seja transparente e participe de um questionário interativo sobre educação financeira e o uso responsável do crédito.

Aguarde o retorno

A equipe da Caixa terá até 10 dias para avaliar sua solicitação. Durante esse período, é possível que você seja contatado para fornecer informações adicionais, se necessário.

Veja o valor no Caixa Tem

Por último, se o seu pedido for aprovado pela Caixa, o montante será automaticamente transferido para sua conta digital no Caixa Tem. No entanto, lembre-se de que essa operação também pode ser realizada em outros bancos.