Quem pode se inscrever no concurso Fiocruz?

Entre os editais mais falados, o concurso Fiocruz ( Fundação Oswaldo Cruz) é uma grande oportunidade. Ao todo são 300 vagas.

Concurso Fiocruz

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) acaba de publicar edital para concurso público, oferecendo 300 vagas em cargos de nível superior. Com ganhos mensais que ultrapassam os R$13 mil, o regime de contratação é estatutário, assegurando a tão desejada estabilidade.

Vagas e Cargos Disponíveis

Do total de oportunidades, as vagas estão distribuídas entre as carreiras de:

Tecnologista em Saúde Pública (100 vagas)

Analista de Gestão em Saúde (100 vagas)

Pesquisador em Saúde Pública (100 vagas)

Organização e Cronograma do Concurso



A própria Fundação Oswaldo Cruz será responsável pela organização do concurso. As inscrições terão início em janeiro, enquanto as provas estão programadas para ocorrerem em abril.

Detalhes do Edital

O edital, publicado no Diário Oficial da União em 12 de dezembro, oferece chances para cargos de nível superior, especificamente para analista de gestão, tecnologista e pesquisador em saúde pública. Todas as carreiras exigem nível superior como escolaridade.

Distribuição de Vagas por Estados e Especialidades – Analista de Gestão em Saúde

Rio de Janeiro

Gestão de Compras/Licitações (14)

Gestão de Pessoas (14)

Gestão Contábil e Financeira (nove)

Gestão de Contratos e Convênios (nove)

Gestão em Infraestrutura 1 (seis)

Analista de Sistema de Integridade (seis)

Analista de Tecnologia da Informação (cinco)

Gestão do Ensino (três)

Gestão de Projetos (três)

Planejamento, Orçamento e Cooperação (dois)

Gestão de Produtos e Mercados (dois)

Analista de Gestão em Infraestrutura (uma)

Comércio Exterior (uma)

Gestão da Inovação (uma)

Gestão da Inovação com ênfase na Transferência de Tecnologia (uma)

Distrito Federal

Analista de Gestão em Infraestrutura 1 (uma)

Gestão do Ensino (uma)

Minas Gerais

Gestão de Compras/Licitações (uma)

Gestão do Ensino (uma)

Gestão de Pessoas (uma)

Gestão de Projetos (uma)

Amazonas

Gestão de Compras/Licitações (uma)

Gestão do Ensino (uma)

Gestão de Pessoas (uma)

Bahia

Gestão de Compras/Licitações (uma)

Gestão de Contratos e Convênios (uma)

Gestão de Materiais/Patrimônio (uma)

Planejamento, Orçamento e Cooperação (uma)

Ceará

Gestão Contábil e Financeira (uma)

Gestão de Compras/Licitações (uma)

Mato Grosso do Sul

Gestão da Inovação e Prospecção Tecnológica (uma)

Paraná

Gestão de Compras/Licitações (uma)

Gestão de Contratos e Convênios (uma)

Pernambuco

Gestão Contábil e Financeira (uma)

Gestão de Compras/Licitações (uma)

Gestão de Pessoas (uma)

Rondônia e concurso Fiocruz

Gestão de Contratos e Convênios (uma)

Analista de Tecnologia da Informação (uma)

Distribuição de Vagas e Especialidades concurso Fiocruz

Tecnologista em Saúde Pública (100 Vagas) – Exemplos de Especialidades:

Engenharia de Infraestrutura Farmacêutica

Auditorias em Sistemas de Gestão da Qualidade

Tecnologista em Infraestrutura: Engenharia de Manutenção de Sistemas de Climatização

Jornalista Web

Saúde Animal no contexto da Saúde Única

Fonoaudiologia hospitalar neonatal e pediátrica

Neurocirurgia pediátrica

Ciência de dados em saúde

Entre outras.

Analista de Gestão em Saúde (100 Vagas) – Exemplos de Especialidades:

Gestão de Compras/Licitações

Gestão Contábil e Financeira

Planejamento, Orçamento e Cooperação

Comércio Exterior

Gestão da Inovação com ênfase na Transferência de Tecnologia

Gestão do Ensino

Entre outras.

Pesquisador em Saúde Pública (100 Vagas) – Exemplos de Especialidades:

Bioinformática

Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana

Epidemiologia

Direitos Humanos e Saúde

Biodiversidade e Saúde

Virologia com ênfase em doenças emergentes e reemergentes

Genética Molecular Humana

Ciência de Dados em Saúde

Entre outras.

Remuneração e Benefícios concurso Fiocruz

Analista e Tecnologista: R$5.735,29 a R$12.233,70.

Pesquisador: R$6.463,37 a R$13.686,72.

Adicional de Titulação:

Especialização: R$1.774,83

Mestrado: R$2.318,80

Doutorado: R$4.354,01

Etapas do Concurso Fiocruz

Analista de Gestão em Saúde:

Prova Objetiva

Prova de Conhecimentos da Área de Atuação

Prova de Conhecimentos Específicos do Perfil

Prova Discursiva

Prova de Conhecimentos na Área de Atuação

Análise de Títulos

Tecnologista em Saúde Pública:

Prova Objetiva

Prova Discursiva

Análise de Títulos

Prova de Aula

Pesquisador em Saúde Pública:

Prova Discursiva

Prova de Conhecimentos Específicos do Perfil

Análise de Títulos

Apresentação do Projeto de Atuação Profissional e Defesa de Memorial

Cronograma Previsto

As provas objetivas e discursivas do concurso Fiocruz estão marcadas para 28 de abril de 2024. Para mais detalhes, é essencial a leitura atenta do edital disponível no Diário Oficial da União, datado de 12 de dezembro.

Como se inscrever no concurso Fiocruz

Os interessados deverão se inscrever pelo site da Fiocruz entre os dias 22 de janeiro a 5 de março de 2024. O valor da taxa é de R$150, para os cargos de tecnologista e analista, e de R$200, para o cargo de pesquisador.