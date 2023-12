Quem recebe BOLSA FAMÍLIA tem VANTAGENS que MUITOS desconhecem

Embora seja um dos programas amplamente reconhecidos do Governo Federal, o Bolsa Família apresenta vantagens suplementares que muitos indivíduos não têm conhecimento. Contudo, elas podem ser aproveitadas mediante o recebimento dos pagamentos mensais.

Com a retomada do programa social neste ano, foram introduzidos benefícios adicionais com o intuito de elevar a renda mensal dos beneficiários. Enumeramos essas vantagens a seguir, a fim de manter você atualizado sobre seus direitos acerca do Bolsa Família.

As vantagens ocultas dos beneficiários do Bolsa Família

Uma das prerrogativas disponíveis é a possibilidade de acesso à Tarifa Social de Energia Elétrica. Assim, são concedidas reduções na cobrança da eletricidade. Os beneficiários têm o privilégio de solicitar esse desconto, que pode representar até 65% do valor total da tarifa. Mas, isso depende do consumo mensal de energia elétrica.

Além disso, há outra vantagem pouco divulgada, que consiste no direito de participar do Programa Minha Casa Minha Vida. Esse programa oferece incentivos financeiros e condições especiais de financiamento para famílias de baixa renda, incluindo aquelas que são beneficiárias do Bolsa Família. É possível obter descontos significativos na compra da própria casa e ter facilidades no pagamento das parcelas.

Direitos dos beneficiários do Bolsa Família

As famílias beneficiadas têm a possibilidade de requerer a isenção de taxas de inscrição em concursos públicos federais, estaduais e municipais. Com isso, há um maior acesso a oportunidades de emprego e estabilidade financeira para essas famílias.

Além disso, é relevante ressaltar a existência de diversas alternativas de capacitação e aprimoramento profissional gratuitas para as famílias do programa. Esses cursos têm como objetivo aperfeiçoar as habilidades de emprego e aumentar a renda dos cidadãos, além de promover sua integração no mercado de trabalho.

Vale destacar que os indivíduos que recebem o Bolsa Família também possuem prioridade no acesso a uma variedade de programas e serviços sociais, como creches, escolas, centros de saúde e outros. Essa prioridade visa garantir melhores condições de vida e acesso a serviços básicos para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social.



Pagamentos pelo Caixa Tem

No momento, mais de 20 milhões de indivíduos estão recebendo o auxílio do Bolsa Família. No entanto, muitos deles expressam insatisfação com as filas que precisam enfrentar para realizar o saque do benefício. Você tinha conhecimento de que há uma forma mais conveniente de receber o pagamento?

O objetivo do Bolsa Família é tirar as famílias de uma situação de vulnerabilidade econômica e social. Para alcançar essa meta, o Governo Federal aumentou o valor do benefício para todos os participantes do programa. Agora, o valor-base é de R$ 600, além de diversos pagamentos extras.

Para famílias com crianças de 0 a 6 anos, é concedida uma parcela adicional de R$150 por filho(a). Além disso, há uma parcela extra de R$ 50 para membro nas condições de filhos(as) entre 7 e 18 anos incompletos, gestantes e nutrizes (mulheres que amamentam).

Dessa forma, a administração liderada por Lula tem aumentado esses montantes visando retirar o máximo possível de indivíduos que vivem em condições de pobreza e extrema pobreza. Conforme dados do Ministério de Desenvolvimento Social, mais de 3 milhões de pessoas deixaram a extrema pobreza desde o início do ano.

Com o intuito de facilitar o acesso aos recursos do Bolsa Família, o Governo Federal disponibiliza a opção para os beneficiários receberem o auxílio por meio do aplicativo desenvolvido pela Caixa Econômica Federal em 2020, conhecido como Caixa Tem.

Embora inicialmente tenha sido criado para pagar o Auxílio Emergencial, o aplicativo continua fornecendo um excelente serviço à população no pagamento de benefícios sociais.

Como receber os benefícios pelo Caixa Tem?

A fim de receber o auxílio por meio do aplicativo, é de suma importância que você mantenha todas as informações atualizadas no Cadastro Único (CadÚnico). Recentemente, o Governo Federal realizou uma verificação minuciosa em todos os participantes do programa. É aconselhável manter seus dados devidamente atualizados.

Por meio do aplicativo, as famílias têm a possibilidade de adiantar o recebimento em comparação com as filas enfrentadas pela maioria delas. Dessa forma, é possível evitar longas horas de espera em uma fila e realizar transações do benefício no conforto de sua residência.

O aplicativo Caixa Tem está disponível na Play Store e na App Store, e é gratuito em ambas as plataformas. Basta fazer o download em seu celular, vincular sua conta de benefício e você poderá efetuar várias operações financeiras relacionadas ao valor do Bolsa Família e outros benefícios concedidos pelo governo.