Quem será o próximo adversário de Jake Paul?

Tsua sexta-feira, Jake Paulo volta aos ringues tentando fechar o ano com vitória. Em sua busca para se tornar campeão mundial, ele enfrentará Segundo agosto, o boxeador profissional mais experiente que já enfrentou em sua carreira.

Embora a luta tenha gerado menos expectativas e a venda de ingressos tenha sido mais fraca do que as lutas anteriores de ‘A criança problemática’, ele considera um desafio importante continuar se destacando no boxe.

Jake Paul vai lutar contra o ‘boxeador de verdade’ Andre August: ‘Vai ser uma guerra’LAPRESSE

Jake tem um recorde de 7-1-0, mas até agora ele lutou principalmente contra estrelas aposentadas do MMA ou outros lutadores do YouTube. O único lutador que ele enfrentou anteriormente é Fúria de Tommyque o derrotou em fevereiro passado.

E nesta sexta-feira ele enfrentará Segundo agostoum lutador veterano que tem um cartel de 10-1-1 e está ansioso para vencer Paul, então ele entrará no ringue pronto para aproveitar esta oportunidade.

Além do resultado da luta de 8 assaltos e limite de peso de 200 libras desta sexta-feira, o que vem por aí Jake Paulo?

Quem Jake Paul enfrentará no futuro?

No final da luta desta sexta-feira, Jake Paulo terá enfrentado dois boxeadores profissionais em sua carreira – André August e Tommy Fury.

A questão agora é: quem será seu próximo adversário? O Youtuber manifestou o desejo de se tornar um campeão profissional de boxe.

“Sou boxeador profissional e quero ser campeão mundial, então preciso seguir o caminho da grandeza contra pessoas que lutaram boxe a vida toda”, Jake Paulo disse após o anúncio de sua luta com August.

“Até agora, toda a minha carreira no boxe foi no PPV, mas agora é mais do que negócios. Agora quero desenvolver minha experiência no ringue contra lutadores experientes. Virei para provar minha grandeza na sexta-feira, 15 de dezembro, ao vivo no Dazn para o mundo para ver.

“Agosto tem mais nocautes do que eu, mais vitórias do que eu, mais experiência do que eu, mas gosto de apostar. O caminho para o campeonato mundial começa aqui. Apenas boxe.”

Antes de sua luta contra Segundo agosto foi anunciado, Jake Paulo estava relacionado a uma briga contra a estrela do YouTube KSI, que é sócio de negócios de seu irmão mais velho, Logan Paulo, mas KSIs perda de pontos para Fúria em Outubro aparentemente mudou esses planos.

Jake Paul, focado em ser campeão mundial de boxe: “Vou vencer o Canelo”.

‘A criança problemática’ reiterou que tem um objetivo principal para sua carreira no boxe: enfrentar e vencer o múltiplo campeão mundial indiscutível Canelo Álvarez.

“Sim, este é apenas o meu caminho para o campeonato mundial, e eu disse desde o primeiro dia, que vou ser campeão mundial e lutar nas maiores lutas do mundo, e todo mundo vai ver isso, “ Paulo disse em entrevista a Dan Rafael.

“E eu vou vencer Canelo e todas essas coisas, e agora estou apenas colocando isso em ação, obtendo a experiência e não se trata do lado comercial ou do entretenimento.”

Primeiro teremos que ver o resultado esta noite entre Jake Paul e André August, porque ele enfrentará um boxeador de verdade.

E a partir daí ele teria que continuar conseguindo lutas de alto nível e vencendo-as para possivelmente abrir a porta para a luta. Canelo Álvarezque não fechou a porta para enfrentá-lo no futuro.

Há alguns meses, no podcast ‘The Breakfast Club”, o mexicano foi questionado sobre a possibilidade de enfrentar Jake Pauloe esta foi sua resposta:

“Sim, talvez. Por que não?”, embora tenha deixado claro que no momento isso não será possível.

“Eles querem isso? Nunca se sabe, talvez mais tarde.” Álvarez adicionado.