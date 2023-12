Quem será o próximo lutador de Dmitry Bivol? Revanche contra Canelo Alvarez ou novo candidato?

Ma maior parte de 2023 foi livre de lutas por Peso meio-pesado WBA campeão Dmitry Bivol, que atualmente está lutando contra Lyndon Arthur na Kingdom Arena de Ritadh, na Arábia Saudita. Bivol é considerado um dos co-eventos principais de uma noite em que Deontay Wilder luta contra Joseph Parker e Anthony Joshua luta contra Otto Wallin. Mas Dmitry Bivol é uma estrela tão grande quanto os outros dois, especialmente depois de derrotar Saul ‘Canelo’ Álvarez. O campeão russo está lutando pelos cinturões dos campeonatos WBA e IBO World Light Heavyweight. Bivol é um grande favorito porque as pessoas já querem saber com quem ele lutará em seguida. As opções que ele tem são na verdade algumas, mas há um rival com quem Dmitry Bivol deseja lutar o mais rápido possível.

Dmitry Bivol e Artur Beterbiev ‘se enfrentam’ no jantar de gala da luta Fury-NgannouRoberto Ortega

Dmitry Bivol quer fazer tudo ao seu alcance para lutar contra ninguém menos que Artur Beterbiev, que é o campeão mundial unificado dos meio-pesados ​​​​da IBF, WBC e WBO. Essa luta é aquela que quase todos os fãs dessa divisão querem ver, e tudo aponta para um possível acordo para a primavera ou o verão. Todos os cinturões em jogo, mas para isso acontecer, o Bivol precisa primeiro vencer o Lyndon e depois pensar nessa mega luta. A outra opção também é bastante atrativa, mas não tão possível quanto a luta contra Beterbiev porque este potencial adversário não faz parte tecnicamente de sua categoria.

Quando Dmitry Bivol voltará a lutar contra Canelo?

Isso mesmo, estamos falando de Saul ‘Canelo’ Álvarez. O rei mexicano dos médios perdeu uma das poucas lutas que já perdeu para Bivol e quer retribuição por isso. Apesar de ter lutado em condições adversas, Alvarez ainda quer disputar o cinturão de outra categoria. Bivol inicialmente parecia desinteressado nesta luta, mas parece aberto a isso visto que Canelo tem mais influência do que outros boxeadores na escolha de seus adversários. Mas antes de Alvarez, Bivol está de olho em todas as faixas. Um pequeno detalhe, no entanto. Beterbiev luta contra Callum Smith no dia 13 de janeiro e pode perdê-los também. Se isso acontecer, Bivol está disposto a lutar contra quem ficar com os cinturões após essa data.