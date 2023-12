Quem tem, se deu bem: Moeda de 10 CENTAVOS que vale uma boa grana!

No universo numismático, a moeda de 10 centavos pode ser muito mais valiosa do que parece. Apesar de ser a menor denominação em nosso sistema monetário, algumas moedas de 10 centavos têm um valor surpreendentemente alto para colecionadores e especialistas.

Compreendendo o valor de uma moeda

O valor de uma moeda não está apenas em seu valor facial, mas também em sua raridade e condição. Moedas raras, mesmo as mais recentes, podem ter um grande valor monetário. Portanto, é sempre bom prestar atenção ao troco que você recebe.

A moeda de 10 centavos de 1995

Nesse contexto, falaremos sobre a moeda de 10 centavos do ano de 1995. Esse ano é especial porque foram produzidos dois tipos de moedas de 10 centavos.

A Moeda Comum

A primeira é a moeda comum, que não difere muito das moedas de outros anos. Suas características incluem:

Material: Aço inoxidável

Período: República

Casa da Moeda: Rio de Janeiro

Diâmetro: 22 mm

Peso: 3,59 g

Borda: Lisa

Anverso: Efígie da República, dístico BRASIL e ramos de louro estilizados

Reverso: Valor, data e ramos de louro estilizados



A Moeda Comemorativa da FAO

A segunda é a moeda comemorativa da FAO, que exibe a imagem de um agricultor em seu anverso. Se você encontrar uma moeda com essa característica, ela pode valer um bom dinheiro.

Quanto vale a moeda da FAO?

O valor da moeda comemorativa da FAO de 10 centavos de 1995 varia de acordo com a condição da moeda. Veja a tabela a seguir para os valores indicados nos catálogos de 2023 e 2024.

Estado da Moeda Valor MBC (Muito Bom Estado) R$ 80,00 Soberba R$ 140 Flor de Cunho R$ 240

A moeda de 10 centavos de 1995 com reverso invertido vale até, no máximo, R$ 100,00, se estive em estado de conservação Flor de Cunho. Se a moeda for MBC, vale R$ 60,00 e R$ 80,00 se for SOBERBA.

A moeda de 25 centavos de 1995

Outra moeda rara que pode complementar sua coleção é a moeda de 25 centavos de 1995. Ambas as moedas fazem parte da chamada “primeira família do real”, que começou a valer em 1994.

Quanto valem as moedas de 25 centavos da FAO em 2024?

Segundo os catálogos de 2023 e 2024, as moedas de 25 centavos têm os seguintes valores:

Estado da Moeda Valor MBC (Muito Bom Estado) R$ 45 Soberba R$ 60 Flor de Cunho R$ 110

Características das Moedas Raras

As moedas raras possuem uma série de características que as tornam objetos de desejo para colecionadores e investidores. Diversos fatores contribuem para a valorização dessas relíquias, tais como:

Ano de Emissão

Erros de Cunhagem

Tiragem Limitada

Estado de Conservação

Características Especiais

Estados de Conservação

As moedas raras podem ser classificadas de acordo com seu estado de conservação, que inclui:

Flor de Cunho (FC)

Soberba (S)

Muito Bem Conservada (MBC)

Bem Conservada (BC)

Regular (R)

A Preservação das Moedas

A preservação das moedas é fundamental para manter seu valor e sua beleza ao longo dos anos. Algumas dicas para garantir a conservação adequada das moedas incluem:

Manusear as moedas com cuidado

Armazenar as moedas de maneira adequada

Evitar exposição à luz solar direta, umidade e variações bruscas de temperatura

Limpar as moedas apenas quando necessário

Limpeza da Moeda

É possível que um colecionador queira limpar a moeda para que ela pareça mais nova. No entanto, essa prática pode reduzir o valor da peça, pois pode alterar sua coloração original. Se mesmo assim você desejar limpar a moeda, recomendamos o seguinte processo:

Segure a moeda pela borda e coloque-a sob água corrente morna. Esfregue suavemente um pouco de sabão neutro em cada face da moeda. Para isso, use sempre as pontas dos dedos. Deixe a moeda de molho em uma tigela de vidro com água destilada morna por cerca de meia hora. Enxágue em água morna. Seque com uma toalha macia.

Dicas Para Vender Moedas Raras

Na hora de vender suas moedas raras, algumas dicas podem te ajudar a conseguir o melhor preço:

Pesquise sobre a história da moeda

Forneça garantias de autenticidade

Tire boas fotos

Faça uma pesquisa de preço

Como e Onde Vender Moedas Raras?

Existem diversas formas de vender suas moedas raras. Além de lojas especializadas e leilões, plataformas online e venda direta para colecionadores também são excelentes opções.

Venda de moedas para colecionadores

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas moedas. O portal Notícias Concursos está comprando moedas, desde que sejam moedas com erros, diretamente no Canal Notícias Concursos no Youtube. Para saber mais e vender sua moeda acesse o canal youtube no link.

A procura por moedas valiosas, a descoberta de peças únicas, a conservação dessas relíquias e a troca de conhecimentos sobre numismática são atividades que unem indivíduos de diversas regiões do globo, unidos pela paixão pelo passado e pela apreciação do patrimônio cultural.

A moeda de 10 centavos de 1995 são apenas um exemplo do vasto universo das moedas raras. Cada uma dessas relíquias conta uma história única e nos permite viajar no tempo, apreciando a arte, a cultura e a evolução das sociedades ao longo dos séculos.