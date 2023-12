Quem trabalhar na TAM? Veja cargos, locais e mais detalhes!

A TAM Aviação Executiva, empresa com mais de 60 anos de experiência no mercado brasileiro, está contratando novas pessoas para compor o seu time. Dessa maneira, antes de falar mais sobre a empresa que possui o objetivo de oferecer a mais completa solução em aviação executiva aos seus clientes., veja quais são as vagas abertas:

Agente de Atendimento – Aviação Executiva – São Paulo – SP – Temporário;

Analista de Custos PL – Jundiaí – SP – Efetivo: Analisar e relatar informações financeiras relacionadas aos custos de produção, garantindo a precisão dos dados e fornecendo insights para a gestão de custos;

Assistente de Marketing – Jundiaí – SP – Efetivo;

Atendente de Pista II – Aviação Executiva – São Paulo – SP – Efetivo: Auxiliar os atendentes de pista nas manobras de aeronaves executando o trabalho de ponta de asa durante a movimentação das aeronaves.

Fazer escolta de veículos quando acessarem o pátio de manobras. Banco de Talentos – Administrativo, Manutenção e Suporte Técnico – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Especialista de Pintura – Jundiaí – SP – Efetivo;

Estagiário (a) em Manutenção – Jundiaí – SP – Estágio;

Estagiário (a) em Manutenção – Belo Horizonte – MG – Estágio;

Estagiário (a) em Marketing – São Paulo – SP – Estágio;

Estagiário (a) em PCP – Jundiaí – SP – Estágio;

Estagiário (a) em Vendas Executivas – Jundiaí – SP – Estágio;

Estagiário (a) em Vendas Executivas (Base BH) – Belo Horizonte – MG – Estágio;

Estagiário (a) em Gerência Comercial – Jundiaí – SP – Estágio.

Mais sobre a TAM

Sobre a TAM, podemos ressaltar que, diferentemente de empresas que prestam serviços para voos comerciais, a TAM atua em diversas frentes com aeronaves executivas, como jatos, helicópteros e turbo-hélices.?

A empresa conta com uma equipe altamente capacitada e dispõe de um amplo e variado portfólio de produtos e serviços, com soluções que se adequam perfeitamente a cada necessidade, incluindo venda de aeronaves, FBO doméstico e internacional, fretamento, manutenção, vendas de treinamento, gerenciamento e administração de aeronaves.

Além disso, trata-se da companhia número 1 na venda de aeronaves executivas no mercado brasileiro e tem o maior parque de manutenção neste segmento na América Latina, certificado pelos principais órgãos da aviação mundial.

Confira alguns benefícios

Salário Fixo;

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Restaurante no local;

Vale Alimentação (Flash);

Vale Transporte;

Seguro de Vida;

Previdência Privada;

Day-off;

Convênio SESC.



Como efetivar a sua candidatura?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página da Gupy. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

