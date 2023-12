Quentin Tarantino e a verdade sobre sua recusa em dirigir um filme de ‘Star Trek’

Quentin Tarantinofamoso por seu estilo cinematográfico distinto, deixou uma marca indelével no cinema com filmes aclamados pela crítica e de sucesso comercial.

O diretor surpreendeu muitos quando recusou a oportunidade de dirigir um filme de ‘Star Trek’. O motivo desta decisão remonta a 2019, após o lançamento de ‘Era uma vez… em Hollywood’, marcando Tarantinoé o nono filme.

Ele já havia expressado sua intenção de se aposentar da direção após seu décimo filme, agora revelado como ‘The Movie Critic’, embora sua data de lançamento permaneça desconhecida.

Na sequência de ‘Era uma vez… em Hollywood’, surgiram várias ofertas para Tarantinoo empreendimento final da direção.

Por que Quentin se recusou a dirigir Star Trek?

Entre essas propostas estava a chance de dirigir o quarto filme de ‘Star Trek’ no reboot da franquia. No entanto, durante as discussões com Marcos L. Smitho roteirista do futuro filme, Tarantino expressou apreensão sobre dirigir um filme de ‘Star Trek’ como seu canto do cisne.

“Quentin e eu fui e voltei, ele ia fazer algumas coisas sobre isso, e então ele começou a se preocupar com o número, seu tipo de número não oficial de filmes”, Smith disse ao Collider.

“Lembro que estávamos conversando e ele disse: ‘Se eu conseguir entender a ideia de que ‘Star Trek’ poderia ser meu último filme, a última coisa que farei. E eu acho que esse foi o obstáculo que ele nunca conseguiu superar, então o roteiro ainda está em sua mesa.”

Houve até rumores de que Tarantino buscou uma classificação R (18+) para o filme. No final das contas, ele optou por não assumir o projeto ‘Star Trek’, deixando ‘The Movie Critic’ para servir como o capítulo final de sua prolífica carreira de diretor.