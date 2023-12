Quer ganhar mais de R$ 10 MIL? Veja a lista com os editais abertos e previstos para dezembro

Os editais trouxeram informações sobre salários e cargos

Se você busca por oportunidades para mudar de vida. Esta é a sua chance. Trouxemos detalhes sobre editais abertos e previstos com ótimos salários.

Veja a seguir.

Concurso Anatel e editais abertos

O Diário Oficial tornou público o extrato de contrato do aguardado concurso da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), confirmando a escolha do Cebraspe como banca organizadora. Essa divulgação indica a iminência do certame, podendo ocorrer a qualquer momento. É crucial destacar que o edital deve ser liberado até 26 de janeiro de 2024, cumprindo o prazo máximo de seis meses entre a autorização e a abertura do concurso.

50 Vagas para Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações

O concurso da Anatel oferecerá 50 vagas para o cargo de Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações, com remuneração inicial de R$ 16.413,35.

Sefaz AC e demais editais abertos

O edital do concurso da Secretaria de Fazenda do Acre (Sefaz AC) está disponível, contemplando 164 vagas de níveis médio e superior, com salários iniciais que podem atingir até R$ 20.5 mil. Interessados têm até 10 de janeiro para se candidatar pelo site do Cebraspe, com taxas de participação variando entre R$ 90,00 e R$ 247,00, dependendo do cargo. Destaque para o cargo de Auditor da Receita Estadual, com remuneração inicial de R$ 20.524,32. As provas estão marcadas para 10 de março de 2024. Veja mais sobre editais abertos



Você também pode gostar:

Editais abertos 170 Vagas e Salários Atrativos

O edital do concurso público da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) está divulgado, oferecendo 170 vagas para os níveis médio-técnico e superior. As inscrições, realizadas no site da FCC, estão abertas de 08/01/2024 a 31/01/2024, com taxas de participação de R$ 55 (nível médio) e R$ 90 (nível superior). Destaque para o cargo de Analista Ambiental, com salário inicial de R$ 10.766,80. Provas estão agendadas para 17 de março de 2024.

Concurso ALE RS

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul definiu a Fundatec como banca organizadora de seu concurso público. O certame contempla vagas de níveis médio e superior em diversas carreiras. Os salários iniciais para o cargo de Analista Legislativo são de R$ 10.487,59, enquanto os Procuradores terão remuneração inicial de R$ 29.363,77. Veja mais sobre os editais abertos e previstos para 2024.

TJ RR

De acordo com o Tribunal de Justiça de Roraima, o edital de abertura do concurso para servidores, sob responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV), será publicado até março de 2024. O certame oferecerá 60 vagas imediatas, distribuídas entre Analista Judiciário e Técnico Judiciário. Os aprovados no cargo de Analista Judiciário terão remuneração inicial de R$ 10.099,40.

MCTI e INPA

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) tornou público uma série de editais para concursos públicos, abrindo novas oportunidades para profissionais interessados nas áreas de Pesquisa e Tecnologia. Essas oportunidades estão vinculadas às unidades de pesquisa do órgão e requerem formação específica em nível superior.

Dentre os concursos oferecidos, destaca-se o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), que disponibiliza um total de 63 vagas para os cargos de Tecnologista e Pesquisador. A característica especializada dessas oportunidades adiciona um elemento de desafio e excelência ao processo seletivo. Acompanhe para editais abertos e previstos para próximo ano.

Ao analisarmos os detalhes do concurso do INPA, observamos que as vagas são destinadas a candidatos com nível superior, sendo os salários iniciais atrativos, podendo chegar a R$ 14.274,86. O período de inscrições compreende o intervalo de 12 de dezembro a 15 de janeiro de 2024, com uma taxa de inscrição de R$ 168,00. As provas estão agendadas para o dia 23 de março de 2024.

Essa iniciativa do MCTI reflete não apenas uma oferta de emprego, mas a oportunidade de contribuir significativamente para o avanço do conhecimento científico e tecnológico do país. Em um contexto em que a ciência e a inovação são fundamentais para o progresso, esses concursos representam um convite para os profissionais dedicados a trilharem um caminho de relevância na pesquisa e na construção de um futuro impulsionado pelo avanço científico e tecnológico.

Concurso ON

O Observatório Nacional (ON) surge como uma promissora fonte de oportunidades para profissionais interessados em Pesquisa e Tecnologia. Com um total de 22 vagas, distribuídas entre os cargos de Pesquisador e Tecnologista, o ON oferece uma plataforma única para aqueles que buscam contribuir para o avanço científico.

Os salários oferecidos atingem até R$ 14.274,86, evidenciando o compromisso do Observatório Nacional em atrair talentos e reconhecer a contribuição dos profissionais qualificados. O período de inscrições compreende de 18 de dezembro de 2023 a 8 de março de 2024, com taxas de inscrição variando entre R$ 100,00 e R$ 150,00. As provas, marcadas entre 29 de abril e 24 de maio de 2024, representam a etapa crucial para aqueles que almejam integrar essa renomada instituição de pesquisa.