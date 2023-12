Quer ganhar na MEGA DA VIRADA? Então, CONFIRA os números que MAIS SAEM nos sorteios

Uma premiação excepcional! É o que anuncia a Mega da Virada de 2023. O montante estimado alcança a impressionante marca de R$ 550 milhões. Quem, em sã consciência, não ambicionaria ter uma fortuna desse calibre em seu saldo bancário? Vale ressaltar que essa cifra representa o prêmio mais volumoso já registrado.

Para participar, é necessário que o indivíduo efetue uma aposta, seja em uma casa lotérica convencional, por meio do aplicativo específico ou no portal virtual das Loterias Caixa. Adicionalmente, as apostas para a Mega Sena serão aceitas até as 17h do último dia do ano, e a cerimônia do sorteio está programada para as 20h. A data marcada para a realização do sorteio diferenciado é 31 de dezembro, e o evento terá sua transmissão ao vivo disponibilizada na internet.

Números com maior incidência na Mega da Virada

Há indivíduos que veem a aposta na Mega-Sena como um algo impulsivo e breve. Para outros, é um procedimento meticuloso, envolvendo a seleção de datas comemorativas, números de predileção, entre outros critérios.

Não importa a metodologia adotada para definir as dezenas escolhidas na aposta da Mega da Virada; o fundamental é participar com fé e otimismo. Entretanto, caso haja interesse em identificar os números mais frequentemente sorteados, é possível fazê-lo.

Assim, certos números já tiveram uma recorrência maior em comparação a outros, a saber:

Números menos sorteados nessa categoria da loteria

Para os curiosos, eis uma lista dos números que raramente são selecionados na Mega da Virada:



40;

15;

21;

42;

1;

24;

20;

47;

55;

4.

Não há acúmulo no prêmio da Mega da Virada

É um aspecto singular! Poucos estão cientes, mas no evento especial da Mega da Virada, o prêmio não se acumula. Em outras palavras, caso não exista uma aposta vitoriosa com seis dezenas, a quantia principal será distribuída entre os jogadores que acertarem cinco números, e assim por diante, até que um vencedor seja determinado.

Probabilidades de vitória

A probabilidade estatística de ser o ganhador da Mega da Virada 2023 varia conforme o número de dezenas selecionadas na aposta. Assim, ao investir em um bilhete com seis números, que tem um valor de R$ 5, o participante possui uma probabilidade de uma em 50.063.860 de alcançar a vitória.

Ao adicionar um número extra, o valor da aposta sobe para R$ 35 e as chances de ser premiado passam a ser uma em 7.151.980. Optando por oito dezenas, o custo é de R$ 140 e a probabilidade aumenta para uma em 1.787.995.

Embora a Caixa Econômica Federal permita apostas com até 20 dezenas, o preço do bilhete chega a R$ 193.800. Porém, a probabilidade de ser o contemplado eleva-se para uma em 1.292.

Detalhes sobre o prêmio da Mega da Virada

Você já se questionou quantos automóveis seriam indispensáveis para transportar o fabuloso prêmio da Mega da Virada em notas de dinheiro vivo? Riezo Almeida, professor responsável pelo curso de Ciências Econômicas no Centro Universitário IESB em Brasília (DF), oferece uma resposta elucidativa a essa indagação.

“Se considerarmos uma caminhonete com capacidade de 900 litros, seria viável acomodar mais de 88.640 notas de R$ 200 em seu compartimento de carga, acumulando um valor total de R$ 17,7 milhões em cédulas empilhadas”, avalia o educador. “Consequentemente, seria imperativo utilizar 31 caminhonetes para acomodar os R$ 550 milhões destinados ao afortunado ganhador”, conclui o professor.