Quer ganhar R$ 14 mil? Inscreva-se no concurso INPA

O concurso INPA oferta 63 vagas

O concurso INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) oferta grandes oportunidades com excelentes vagas e salários.

Ganhos de até R$ 14,2 Mil no Concurso INPA

Com salários atraentes, essa é a proposta incrível oferecida pelo concurso do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) por meio do concurso.

Vagas e Benefícios do concurso INPA

Os candidatos aprovados terão a oportunidade de desfrutar não apenas de salários atrativos, mas também de uma série de benefícios proporcionados pela carreira pública. O concurso oferece 63 vagas imediatas para os cargos de Tecnologista e Pesquisador, ambos exigindo formação de nível superior na respectiva área.

Datas Essenciais para o Concurso INPA

Inscrições: 18 de dezembro de 2023 a 15 de janeiro de 2024

18 de dezembro de 2023 a 15 de janeiro de 2024 Isenção da taxa: 18 de dezembro de 2023 a 15 de janeiro de 2024

18 de dezembro de 2023 a 15 de janeiro de 2024 Pagamento da taxa: até 1º de fevereiro de 2024

até 1º de fevereiro de 2024 Data da prova discursiva: 24 de março de 2024



Vagas e Salários do concurso INPA

Pesquisador Adjunto I: 51 vagas com salário de R$ 14.274,86

51 vagas com salário de R$ 14.274,86 Tecnologista Pleno 2: 12 vagas com salário variando de R$ 10.153,05 a R$ 14.274,86

Além dos salários, os aprovados também terão direito a benefícios como Auxílio Alimentação (R$ 658,00) e Auxílio Transporte, conforme a legislação vigente.

Requisitos concurso INPA

O concurso INPA passou por uma nova retificação, ajustando os pré-requisitos para os cargos de Pesquisador Adjunto I e Tecnologista Pleno 2.

Etapas do Concurso

O processo seletivo do INPA é dividido em quatro etapas:

Prova Discursiva: Avaliação de conhecimentos específicos do cargo/especialidade

Avaliação de conhecimentos específicos do cargo/especialidade Defesa Pública de Memorial: Exposição analítica e crítica das atividades a serem desenvolvidas pelos candidatos

Exposição analítica e crítica das atividades a serem desenvolvidas pelos candidatos Apresentação de Projeto de Pesquisa: Avaliação do projeto a ser desenvolvido no INPA

Avaliação do projeto a ser desenvolvido no INPA Avaliação de Títulos e Currículo: Consideração da formação acadêmica, experiência profissional e produção técnica e científica

As provas discursivas, com duração de 4 horas, avaliarão conhecimentos específicos e a capacidade de expressão escrita, totalizando 100 pontos.

Dicas

Preparar para o Concurso INPA pode parecer um desafio, mas com algumas dicas simples, você pode mandar bem nos estudos. Dá uma olhada nessas ideias:

1. Planilha do Estudo:

Começa com um plano. Faz uma tabelinha sem complicação, dividindo os dias da semana e o que você vai estudar em cada dia. Vai devagar, tá? Estabelece metas pequenas e vai aumentando aos pouquinhos.

2. Material Atualizado:

Escolhe os livros e vídeos certinhos, baseados nas recomendações do concurso. Não esquece de ficar de olho nas mudanças que podem aparecer e ajusta o estudo conforme necessário.

3. Testa Seus Conhecimentos:

Pratica bastante! Faz uns testes simulados e pega provas antigas do Concurso INPA. Isso ajuda a entender o jeito das perguntas e treina o tempo de resposta. Descobre o que você não sabe tão bem e dá uma atenção especial pra esses pontos.

4. Revisa Sempre:

De vez em quando, volta nos assuntos que já estudou. Isso ajuda a não esquecer o que aprendeu. Faz umas anotações curtas com o mais importante e usa desenhos ou mapas mentais se quiser. A ideia é simplificar.

5. Cuida de Você:

Não esquece de cuidar de você também. Dorme bem, come direitinho e faz exercício quando der. Faz pausas nos estudos pra não cansar muito e se dá um presente pequeno quando atingir uma meta. Equilíbrio é a chave.

Funções do INPA

O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) é uma instituição de pesquisa localizada em Manaus, Amazonas, dedicada ao estudo e pesquisa científica da região amazônica. Fundado em 1952, o INPA desempenha um papel crucial na produção de conhecimento sobre a biodiversidade, ecossistemas e aspectos socioeconômicos da Amazônia.

Missão e Atividades: O INPA tem como missão principal desenvolver pesquisa científica e tecnológica, promovendo o avanço do conhecimento sobre a Amazônia. Suas atividades abrangem diversas áreas, como biologia, ecologia, botânica, zoologia, ciências sociais, climatologia e tecnologias ambientais.

Pesquisa e Conservação: Os pesquisadores do INPA conduzem estudos em ecossistemas amazônicos, buscando entender a complexidade da fauna, flora e dos processos ecológicos. A instituição também desempenha um papel fundamental na conservação da biodiversidade, contribuindo para a criação de políticas e práticas de preservação ambiental na região.

Infraestrutura: O INPA conta com uma infraestrutura robusta, incluindo laboratórios avançados, bibliotecas especializadas, herbários, viveiros, e até mesmo um zoológico de fauna amazônica. Essas instalações fornecem suporte essencial para a realização de pesquisas inovadoras.

Participação em Concursos: Além de suas atividades de pesquisa, o INPA periodicamente realiza concursos públicos para preenchimento de vagas em cargos específicos, como Tecnologistas e Pesquisadores. Esses concursos oferecem oportunidades para profissionais contribuírem ativamente para a produção de conhecimento na região amazônica.