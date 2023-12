Quer trabalhar na Adidas? Veja as vagas de novembro!

A Adidas, famosa marca que é líder global na indústria de artigos esportivos, está contratando novas pessoas para preencher o seu quadro de funcionários no mercado.

Sendo assim, antes de falar mais sobre a marca que oferece um amplo portfólio de calçados, roupas e ferragens para esporte e estilo de vida, consulte quais são os principais postos de trabalho em aberto:

Auxiliar de Loja – São Bernardo do Campo – SP – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – São Bernardo do Campo – SP – Lojas / Shopping;

Líder de Vendas – São Bernardo do Campo – SP – Venda Externa;

Subgerente de Loja- São Bernardo do Campo – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Serviços Gerais – São Bernardo do Campo – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) – São Bernardo do Campo – SP – Atendimento;

Operador (a) de Caixa – São Bernardo do Campo – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja – Vagas Temporárias – Itupeva – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Loja – Alexânia – GO, Belo Horizonte – MG e Porto Belo – SC – Lojas / Shopping;

Auxiliar De Loja – Vagas Temporárias Adidas

Jovem Aprendiz – Barueri – SP – Administração Geral.

Mais sobre a Adidas

Dando mais informações sobre a Adidas, vale frisar que trata-se de uma importante marca de origem alemã que surgiu ano de 1949. Com sede em na Alemanha, a empresa emprega mais de 60 mil pessoas em todo o mundo e gerou vendas em torno de 19 bilhões de euros em 2016, por exemplo.

Além disso, através do seu portfólio de marcas de esportes autênticas, aproveita essa cultura e empurra os limites de produtos, serviços e processos para impulsionar o desejo da marca.

Por fim, em relação ao propósito da Adidas, vale frisar que o lema da empresa é: ‘através do esporte, temos o poder de mudar vidas’. Desse modo, partindo deste princípio, molda-se a maneira como se administra a empresa, como se trabalha com parceiros, como criam os produtos e como se relaciona com os seus consumidores.

Consulte alguns benefícios



Você também pode gostar:

Vale-refeição;

Vale-alimentação;

Comissões;

Assistência médica;

Vale-transporte;

Assistência odontológica.

Como efetivar a sua inscrição?

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!