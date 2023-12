Quer trabalhar na Álamo? Veja os cargos, locais e mais!

A Álamo Engenharia, empresa que tem como missão prestar serviços de engenharia otimizando a operação e custos nas instalações dos clientes, com alto padrão de qualidade, eficiência, compatibilidade, segurança e conforto, está com ótimas opções de empregos disponíveis. Isto é, vale a pena conferir quais são os principais cargos abertos:

Estagiário (a) em Administração – Segurança do Trabalho – Rio de Janeiro – RJ – Administração Geral;

Meio Oficial De Manutenção Civil – Rio de Janeiro – RJ – Engenharia Civil: Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações. Verificar as características da obra, examinando a planta e especificações, para orientar-se na escolha do material apropriado e na melhor forma de execução do trabalho;

Oficial de Mecânico de Refrigeração – Macaé – RJ – Manutenção Mecânica;

Oficial de Manutenção – Blumenau – SC – Manutenção em Geral;

Mecânico (a) de Refrigeração com Elétrica – Zona Sul – São Paulo – SP – Engenharia Mecânica;

Meio Oficial de Manutenção Civil – São Paulo – SP – Engenharia Civil;

Auxiliar de Manutenção – Blumenau – SC – Engenharia Civil;

Oficial de Refrigeração – Jundiaí – SP – Manutenção em Geral;

Oficial de Manutenção – Belo Horizonte – MG – Manutenção Elétrica;

Oficial Eletricista – São Paulo – SP – Engenharia Elétrica, Eletrônica, Eletrotécnica;

Oficial de Manutenção DF – Brasília – DF – Manutenção Elétrica;

Oficial de Manutenção – Extrema – MG – Manutenção em Geral;

Eletricista II – Zona Sul SP – São Paulo – SP – Engenharia Elétrica, Eletrônica, Eletrotécnica;

Analista de SGI – Rio de Janeiro – RJ – Qualidade.

Mais sobre a Álamo Engenharia

Aproveitando para falar mais sobre a empresa, podemos frisar que a Álamo Engenharia conta com mais de 2.000 funcionários, sendo uma empresa sólida e dinâmica, com ênfase no comprometimento das pessoas, clientes e sociedade.

Além disso, atua também na área de facilities, oferecendo a gestores e administradores a tranquilidade de um pacote completo de manutenção de suas instalações, com a tradição de seus mais de 40 anos de experiência.

Por fim, a qualidade e agilidade nas respostas fizeram com que a empresa crescesse já de início e, após identificar a demanda crescente por empresas especializadas em engenharia de manutenção, a Álamo Engenharia investiu e logo se tornou referência no setor.

Mais detalhes sobre como se candidatar

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Álamo Engenharia, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.



Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

