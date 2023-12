Quer trabalhar na Cia do Terno? Conheça vagas, locais e benefícios!

A Cia do Terno, empresa mineira que atua desde 2000 no ramo de moda masculina social, está contratando novas pessoas nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Goiás. Isto é, caso esteja buscando um novo trabalho no mercado, veja quais são as oportunidades abertas:

Operador (a) de Caixa – Pantanal Shopping – Várzea Grande – MT – Atendimento: Conferir, cobrar e embalar as vendas. Sugerir outros produtos no caixa, no fechamento da venda. Emissão de Notas fiscais ou cupom fiscal. Fechamento de caixa do dia; Fazer e manter cadastro das clientes no sistema atualizado;

Gerente de Vendas – Belo Horizonte – MG – Venda Externa;

Vendedor (a) de Loja – Pantanal Shopping – Cuiabá – MT – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Pantanal Shopping – Cuiabá – MT – Lojas / Shopping;

Vendedor – Les Chemises – Cuiabá – MT – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) Geral de Loja – Umuarama – PR – Atendimento;

Vendedor (a) Cia Do Terno – Portal Shopping- Goiânia – GO – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja – Belo Horizonte – MG – Atendimento;

Recepcionista – Belo Horizonte – MG – Recepção: Atendimento ao publico, separar documentos e enviar para as lojas, manter setor organizado, distribuir correspondências internas;

Vendedor (a) de Loja – Shopping JK – Taguatinga – DF – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja – Presidente Prudente – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja – Maringá – PR – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja – Shopping Grande Rio – São João de Meriti – RJ – Lojas / Shopping.

Mais sobre a Cia do Terno

Contando mais sobre a marca, pode-se frisar que a Cia do Terno nasceu da necessidade de atender o novo homem, ligado à sofisticação e à qualidade da moda social, sem abrir mão de pagar um preço justo por isso.

Atualmente, a Cia do Terno conta com quase 150 lojas em 23 estados, espalhadas pelas principais cidades e capitais do Brasil. Não à toa, produtos de alta qualidade e preços justos, fazem da Cia do Terno líder de mercado em moda social masculina.

Por fim, nesses mais de 17 anos de atuação a marca já percorreu uma grande estrada de sucesso e evolução, e tem orgulho de aprimorar cada dia mais a sua qualidade, seus pontos e equipes de vendas.

Confira alguns benefícios

Vale-transporte;

Vale-refeição;

Comissões;

Entre outros.



Verifique como se candidatar em uma das vagas

Para tentar se candidatar em uma das vagas da Cia do Terno, é necessário CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

