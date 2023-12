Quer trabalhar na Deltasul? Conheça a lista de cargos ABERTOS!

A Deltasul, companhia de comércio varejista que visa ser uma empresa eficiente e inovadora, que promova uma experiência positiva e diferenciada na venda de produtos e serviços, está recrutando profissionais no Sul. Isto é, antes mesmo de falar com mais detalhes sobre a companhia, veja a lista de cargos:

Analista de Qualidade – Centro de Distribuição – Santa Cruz do Sul – RS – Efetivo;

Assistente Central de Cobrança – Santa Cruz do Sul – RS – Efetivo;

Assistente de Desenvolvimento Organizacional – Santa Cruz do Sul – RS – Efetivo;

Assistente de Loja – Palmeira das Missões – RS – Efetivo;

Assistente de Loja – Canela – RS – Efetivo;

Assistente de Loja – Farroupilha – RS – Efetivo;

Assistente de Movimentação e Montagem de Mercadorias – Santo Antônio da Patrulha – RS – Efetivo;

Assistente de Movimentação e Montagem de Mercadorias – Frederico Westphalen – RS – Efetivo;

Caixa Crediarista – Osório – RS – Efetivo;

Caixa Crediarista – Sapiranga – RS – Efetivo;

Caixa – Cruz Alta e Capão da Canoa – RS – Efetivo;

Coordenador (a) de Vendas – Banco de Talentos;

Motorista Entregador(a) – Santa Cruz do Sul – RS;

Banco de talentos;

Servente – Bento Gonçalves – RS – Efetivo;

Vendedor (a) – Canela – RS – Efetivo;

Vendedor (a) – Cruz Alta – RS – Efetivo;

Vendedor (a) – Passo Fundo – RS – Efetivo.

Vendedor (a) – Capão da Canoa – RS – Efetivo.

Mais sobre a Deltasul

Sobre a Deltasul Utilidades, vale frisar que a companhia conta com mais de 80 lojas físicas no estado do Rio Grande do Sul, atuando na comercialização de produtos com qualidade e ótimas condições de pagamento. Em relação ao colaboradores, a Deltasul oferece um ambiente dinâmico e estruturado, visando um atendimento de excelência e total respeito com os clientes.

Além disso, nesses mais de 70 anos de história o mundo mudou e a Deltasul mudou junto, mas não perdeu as raízes. Não à toa, busca reforçar os valores no contato com fornecedores, funcionários e principalmente com todos os clientes, desde o atendimento na loja, entrega e montagem, e nos demais serviços oferecidos para fazer de suas casas o melhor lugar do mundo.

Como enviar o seu currículo para uma das vagas?

Como você já pôde verificar a lista de cargos do Deltasul, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



