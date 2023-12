Quer trabalhar na Gimba? Veja cargos, locais e detalhes!

A Gimba, uma das principais distribuidores de material de escritório, informática, alimentícios, itens de limpeza, realizando entregas em todo o Brasil, está procurando profissionais para compor o seu time de colaboradores. Isto é, saiba quais são os cargos vagos no presente momento:

Analista Business Inteligence (BI) – São Paulo – SP – TI: Desenvolver dashboards e relatórios executivos no Power BI, atendendo às demandas das áreas de negócio. Construir novas modelagens de dados e integrações utilizando ETL, com extração de informações de bases em SQL Server e Oracle. Automatizar a extração e carga de dados, utilizando recursos de cloud Azure em conjunto com o Power BI;

Auxiliar de Recursos Humanos – Foco Em DP – Barueri – SP – Departamento Pessoal;

Auxiliar de Atendimento (Contratos) – São Paulo – SP – Administração Geral;

Vendedor (a) Hunter – São Paulo – SP – Venda Interna;

Executivo (a) de Vendas – São Paulo – SP – Venda Externa;

Supervisor (a) de Planejamento – São Paulo – SP – Engenharia Civil;

Analista de Negócios – São Paulo – SP – Venda Externa.

Mais sobre a Gimba

Falando mais sobre a Gimba, vale ressaltar que, pioneira na gestão e distribuição de suprimentos, a Gimba ajuda empresas e consumidores a obterem itens essenciais para a rotina diária.

Com 4 canais de vendas (loja virtual, loja física, televendas e contratos corporativos), a Gimba oferece soluções sob medida para todos os tipos de negócios e consumidores. Isto é, atendendo pessoas físicas, pequenas e médias empresas e 300 das 500 maiores corporações do Brasil com contratos exclusivos de fornecimento programado.

Além do fornecimento e entrega de itens essenciais, a Gimba disponibiliza para seus clientes um sistema de gestão de suprimentos com interface web fácil e intuitiva e que pode ser integrado com os principais ERPs do mercado. Atualmente, mais de mil companhias utilizam o software de gestão da Gimba ou possuem a ferramenta de gestão integrada, o que resulta em mais de 200 mil usuários.

Confira alguns benefícios

Gympass;

Estacionamento;

Convênio Odontológico;

Vale Transporte;

Plano Médico;

Restaurante na empresa.



Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde ver a lista de cargos, é só clicar nesse link para ser redirecionado à página da InfoJobs. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

