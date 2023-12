Quer trabalhar na Heineken? Conheça as vagas, locais e mais!

A Heineken, cervejaria holandesa, fundada em 1863, que possui cerca de 140 cervejarias em mais de 70 países, empregando aproximadamente 85.000 pessoas, está buscando mais pessoas para compor seu time. Isto é, antes de falar mais sobre, visualize quais são os cargos ofertados:

Consultor (a) de Televendas – São Paulo, SP;

Vendedor (a) – Zona Leste – São Paulo, SP;

Operador (a) de Logística – Osasco, SP;

Jovem Aprendiz – Embu das Artes, SP – Aprendiz;

Promotor (a) de Trade – Execução – Gramado, RS;

Vendedor (a) – Embu das Artes – SP;

Especialista de Utilidades II – Itu, SP;

Gerente de Trade Marketing – São Paulo, SP;

Líder de Distribuição – Sacomã – São Paulo, SP;

Assistente Executivo (Vaga Temporária) – São Paulo, SP – Temporário;

Gerente de Tecnologia da Informação SR – São Paulo, SP;

Pessoa Supervisora Produção – Itu, SP;

Pessoa Líder de Distribuição – Vaga afirmativa para pessoas negras- Embu das Artes, SP;

Estagiário (a) em RH – São Paulo – SP – Meio período;

Pessoa Vendedora – Guarulhos, SP;

Executivo Key Account Pleno – São Paulo, SP;

Ajudante Interno Armazenagem – Salvador, BA;

Analista Financeiro Sênior – São Paulo, SP;

Pessoa Coordenadora de Compras – São Paulo, SP;

Analista Compras Sênior – São Paulo, SP;

Supervisor (a) de Produção – Igrejinha, RS;

Coordenador (a) de Processo – Pacatuba, CE;

Supervisor (a) de Vendas Execução D – Belém, PA;

Supervisor (a) de Logística I – Blumenau, SC – Vaga afirmativa para Mulheres.

Mais sobre a Heineken

Falando um pouco mais detalhadamente sobre a Heineken, é de extrema importância destacar que trata-se da a cervejaria mais internacional do mundo.

A marca é líder no desenvolvimento e comercialização de marcas premium de cerveja e cidra. Liderado pela Heineken, o Grupo possui um portfólio de mais de 300 cervejas e sidras internacionais, regionais, locais e especiais.

Além disso, a empresa está comprometida com a inovação, o investimento de longo prazo na marca, a execução disciplinada de vendas e a gestão de custos focada.

Através do “Brewing a Better World”, a sustentabilidade está incorporada no negócio e agrega valor a todas as partes interessadas. A Heineken tem uma presença geográfica bem equilibrada, com posições de liderança em mercados desenvolvidos e em desenvolvimento.

O que fazer para se candidatar?



Como você já pôde verificar a lista de cargos da Heineken, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar este link para ir automaticamente à página da Indeed.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

