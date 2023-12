Quer trabalhar na Lacoste? Confira os CARGOS ABERTOS!

A Lacoste, empresa de vestuário de luxo extremamente conhecida ao redor do planeta, está contratando novos profissionais para os cargos de Auxiliar, Supervisor, Vendedor e muitos outros. Sendo assim, antes de contar mais detalhes sobre a companhia, veja quais são as vagas abertas e suas respectivas localidades:

Auxiliar de Vendas – Outlet Itupeva – Itupeva – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Lojas Brasil – Banco de talentos;

Especialista de Footwear (Terceiro) – Novo Hamburgo – RS – Terceiro;

Estagiário (a) de E-Commerce – São Paulo – SP e Híbrido – Estágio;

Estoquista – Outlet Itupeva – Itupeva – SP – Efetivo;

Supervisor (a) Regional Franquias – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo: Desenvolver o papel de elo entre a franqueadora e o franqueado com o objetivo de promover a confluência dos interesses de ambas as partes. Promover o conhecimento e garantir a adequação e padronização das franquias; Multiplicar conhecimentos e diretrizes da Franqueadora aos Franqueados e às unidades de negócio;

Vendedor (a) – Outlet Catarina – São Roque – SP – Efetivo;

Vendedor (a) Outlet Moema – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Lacoste

Sobre a marca, podemos destacar que a Lacoste é uma marca global premium presente em aproximadamente 120 países. Seus produtos são reconhecidos pela sofisticação e elegância que, aliadas à liberdade de movimento, fazem da Lacoste uma das marcas mais reconhecidas do mundo.

Além disso, a Lacoste é uma companhia comprometida em tornar a igualdade de oportunidades uma realidade. Isto é, herdada de sua visão única de moda-esporte, a igualdade de oportunidades move a empresa e seus métodos de recrutamento seguem esse compromisso, focando em habilidades e abraçando todos os tipos de talentos.

Por fim, compromete-se em promover um ambiente diversificado e inclusivo, onde a elegância vá além do estilo e onde cada um tenha a chance de realizar seu maior potencial.

Consulte alguns benefícios

Combo alimentação: Cartão destinado a refeição ou alimentação;

Assistência Médica e Odontológica;

Plataforma de atividade física;

Seguro de vida;

Vale transporte;

Clube de descontos em diversas categorias, como: educação, alimentação, viagem, beleza e lazer e muito mais;

Desconto em compras nas lojas Lacoste e e-commerce.



O que fazer para se candidatar em uma das vagas?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa ACESSAR A PÁGINA da Gupy, onde a empresa está oferecendo as oportunidades. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, etc..) com atenção e se candidatar.

