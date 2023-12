Quer trabalhar na LG? Saiba os cargos, locais e funções!

A LG, empresa que é uma gigante multinacional sul-coreana e a maior companhia de eletroeletrônicos, está recrutando novas pessoas no mercado de trabalho. Sendo assim, antes de falar mais sobre, consulte a lista de postos de trabalho abertas:

Gerente de Administração de Vendas – JR – Supervisão/Coordenação – São Paulo / SP;

Analista de Marketplace Pleno – São Paulo / SP – Efetivo;

Gerente de Trade Marketing Regional (Fortaleza) – JR – Coordenação – Fortaleza / CE;

Especialista de Marketing em Marketplace – Sênior – São Paulo / SP;

Especialista de Trade Marketing On e Off – Sênior – São Paulo / SP;

Especialista em Marketing Digital Performance – Supervisão/Coordenação – São Paulo / SP;

Gerente Jr. UX-UI (Digital Experience) – Supervisão/Coordenação – São Paulo / SP;

Pessoa Operadora de Atendimento ao Cliente – PCD – Auxiliar/Operacional – Taubaté / SP;

Estagiário (a) em Produto (Vendas) – Estágio – São Paulo / SP;

Especialista de e-Commerce – Sênior – São Paulo / SP;

Gerente Jr. de e-Commerce (Trade) – Supervisão/Coordenação – São Paulo / SP: Estruturar o trade digital nos sites dos varejistas com o intuito de gerar visibilidade e sell out.

Mais sobre a LG Eletronics

Contando com mais ênfase sobre a empresa, vale destacar que a LG oferece produtos e serviços que tornam a vida melhor, mais fácil e mais feliz, através de maior funcionalidade e diversão.

Além disso, oferece as mais recentes inovações para tornar a “vida boa” – desde eletrodomésticos, eletrônicos de consumo e soluções B2B até inovações em sinalização digital, ar condicionado e componentes de veículos.

Como líder global no seu setor, busca a excelência na liderança de produtos, liderança de mercado e liderança de pessoas para concretizar suas estratégias de crescimento.

Por fim, a companhia conta com um time de 75.000 colaboradores que atuam em 118 subsidiárias ao redor do mundo. A LG Electronics está presente no Brasil desde 1995 e ao longo deste tempo conquistamos a liderança mundial na maioria dos segmentos em que atua. Sua filosofia de trabalho tem foco em pessoas e sinceridade, busca compreender as necessidades dos clientes e oferecer ótimas soluções e novas experiências.

Como enviar o seu currículo?



Como você já pôde verificar a lista de cargos da LG, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da Vagas.com.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

