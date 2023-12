Quer trabalhar na Mobly? Confira a lista de VAGAS ABERTAS!

A Mobly, companhia brasileira que atua no segmento de home & living, especializada na venda de móveis e decoração, está na procura por novos colaboradores para preencher o seu time. Dessa maneira, antes de falar com mais detalhes sobre, visualize quais são os cargos:

Auxiliar de Estoque – Nações Unidas – São Paulo – SP – Venda Interna;

Consultor (a) de Vendas – Marechal Tito – São Paulo – SP – Venda Interna;

Consultor (a) de Vendas – Ribeirão Preto – SP – Venda Interna;

Consultor (a) de Vendas – Campinas (Dom Pedro) – SP – Venda Interna: Fornecer um excelente atendimento ao cliente, entendendo suas necessidades e oferecendo soluções personalizadas. Realizar prospecções ativas de novos clientes e alcançar as metas de vendas estabelecidas;

Coordenador (a) de Loja – Carapicuíba – SP – Venda Interna;

Coordenador (a) de Loja – Taubaté – SP – Venda Interna;

Auxiliar de Estoque – Jundiaí – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Auxiliar de Estoque – Ribeirão Preto – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Auxiliar de Estoque – Tietê – São Paulo – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Operador (a) de Caixa Part Time – Villa Lobos – São Paulo – SP – Atendimento;

Operador (a) de Caixa Part Time – São José dos Campos – SP – Atendimento;

Operador (a) de Caixa – Sorocaba – SP – Atendimento;

Consultor (a) de Vendas Part Time – São Bernardo do Campo – SP – Venda Técnica;

Consultor (a) de Vendas – Jundiaí – SP – Venda Técnica.

Mais sobre a Mobly

Dando mais detalhes sobre a Mobly, vale destacar que a companhia surgiu em novembro de 2011. Com sede em São Paulo, a empresa ainda conta com centros de distribuição em Minas Gerais e Santa Catarina.

A companhia, que a princípio se lançou como e-commerce com mais de 200 mil artigos a venda, em 2019 inaugurou sua primeira loja física em São Paulo e tem ampliado sua atuação no comércio físico desde então – contando atualmente com 11 lojas físicas.

Em 2021, a Mobly celebrou sua oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês). A ação foi considerada bem sucedida, com movimentação de R$ 812 milhões com o preço da ação fixado em R$ 21.

Confira detalhes sobre como se candidatar

Como você já pôde ver a lista de cargos da Mobly, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do InfoJobs. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



