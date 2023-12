Quer trabalhar na Puma? Vagas em SP, RS, PR e SC

A Puma, famosa marca alemã de equipamentos desportivos, com mais de 70 anos de história no mercado, está contratando novas pessoas para preencher o seu time. Isto é, antes mesmo de falar com mais ênfase sobre, consulte quais são os principais cargos disponíveis no presente momento e as respectivas localidades:

Associado (a) de Loja | PCD – Itupeva – SP – Atendimento;

Associado (a) de Loja | PCD – Interior de São Paulo – São Roque – SP – Atendimento;

Associado (a) de Loja | PCD – Rio Grande Do Sul – Novo Hamburgo – RS – Atendimento: Responsável pelas vendas, reposição e organização de loja. Fornecer padrões de serviço ao cliente dentro da loja reunindo valores PUMA e padrões de serviço. Suporte e participação na prevenção de perdas; Responsável pela cobrança correta de transações de caixa quando necessário; Responsável pela execução e processamento de recebimentos de mercadorias. Cumprir políticas e procedimentos, competências operacionais e responsabilidades-chave;

Atendente de Loja – São Bernardo do Campo – SP – Atendimento;

Associado de Loja – Santa Catarina – Tijucas – SC – Atendimento;

Associado de Loja – Paraná – Campo Largo – PR – Atendimento.

Mais sobre a Puma

Falando um pouco mais sobre a Puma, vale a pena frisar que, através de um design inovador, calçado e vestuário icónicos e parcerias autênticas, pretende sempre impulsionar o que vem a seguir, tanto no desporto como na cultura.

Além disso, por meio de design inovador, calçados e roupas icônicos e parcerias autênticas, seu objetivo é sempre estimular o que vem a seguir no esporte e na cultura. Seu espírito pode ser sentido em todas as categorias, parcerias, escritórios e países da PUMA.

Não à toa, está sempre em busca de talentos! Também trabalha para ser rápida em como se adaptar e se conectar com o mundo em constante mudança ao redor.

Confira alguns benefícios

Assistência odontológica;

Assistência Médica;

Seguro de Vida;

Vale-refeição;

Vale-transporte ou Estacionamento;

Lanches Free;

Programas de Suporte (Coaching e Mentoring);

Programas de Treinamento;

Programas de Desenvolvimento;

Horário Flexivel / Reduzido;

Home Office;

Licença Parternidade / Maternidade Estendida;

Auxílio Academia;

Comissões.



Como enviar o currículo para um dos cargos?

Como já foi possível verificar a lista de cargos da Puma, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar

