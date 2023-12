Quer trabalhar na universidade? CONCURSO anuncia edital com 78 VAGAS e salários acima de R$ 8 MIL

Concurso público garante muitas oportunidades e benefícios

Mais um concurso foi liberado. Desta vez, as chances são ofertadas por uma universidade. Ao todo são 78 vagas e salários excelentes.

Veja a seguir como se inscrever.

Vagas no concurso

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) divulgou o edital de concurso público, oferecendo 78 vagas para professores em diversas especialidades, entre imediatas e cadastro reserva. Os salários variam de R$6.353,38 a R$8.338,82, dependendo do nível de titulação.

Áreas e Vagas Disponíveis do concurso

Confira as oportunidades disponíveis em diferentes áreas:

Biologia: 1 imediata e 1 cadastro reserva;

Educação Física: 3 imediatas e 3 cadastro reserva;

Fisioterapia: 3 imediatas e 3 cadastro reserva;

Farmácia: 1 imediata e 1 cadastro reserva;

Odontologia: 3 imediatas e 2 cadastro reserva;

Psicologia: 3 imediatas e 3 cadastro reserva;

Computação: 2 imediatas e 1 cadastro reserva;

Estatística: 2 imediatas e 1 cadastro reserva;

Física: 1 imediata e 1 cadastro reserva;

Matemática: 1 imediata e 1 cadastro reserva;

Química: 2 imediatas e 2 cadastro reserva;

Ciências Contábeis: 1 imediata;

Comunicação Social: 1 imediata e 1 cadastro reserva;

Serviço Social: 1 imediata e 1 cadastro reserva;

Ciências Sociais: 1 imediata;

Educação: 1 imediata;

Filosofia: 1 imediata;

Geografia: 2 imediatas e 1 cadastro reserva;

História: 3 imediatas e 2 cadastro reserva;

Direito: 1 imediata e 1 cadastro reserva;

Ciências Agrárias e Ambientais: 3 imediatas;

Letras: 1 imediata e 1 cadastro reserva;

Tecnologia e Sistema de Energias Renováveis: 1 imediata e 1 cadastro reserva;

Arquivologia: 2 imediatas e 2 cadastro reserva;

Relações Internacionais: 3 imediatas e 1 cadastro reserva.

Data das Provas do concurso



Você também pode gostar:

As provas de expressão escrita, etapa crucial do concurso, estão marcadas para o dia 17 de março de 2024. Prepare-se adequadamente para garantir um desempenho sólido e alcançar o sucesso nessa fase do processo seletivo. Veja maiores detalhes sobre este concurso e fique preparado frente à concorrência.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever no portal da própria universidade, entre os dias 5 de janeiro e 5 de fevereiro de 2024. O valor da taxa é de R$180.

Fases Posteriores

Além da prova de expressão escrita, os candidatos do concurso da UEPB passarão por avaliações oral, prevista para o dia 28 de abril, e análise de títulos.

Prova de Expressão Escrita do concurso

A prova de expressão escrita, com duração de quatro horas, consistirá na abordagem discursiva sobre um dos temas indicados no conteúdo programático. Os candidatos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios:

Capacidade de expressão, clareza e correção da linguagem: 1,5 pontos;

Estruturação do texto e coerência dos argumentos: 1,5 pontos;

Domínio, aprofundamento e análise crítica do tema: 3,0 pontos;

Capacidade de contextualização teórica, conceitual e pragmática do tema: 3,0 pontos;

Relevância, pertinência e atualização das referências bibliográficas: 1,0 ponto.

Critérios para Aprovação nas Provas Escrita e Oral

As provas de expressão escrita e oral, juntas, somarão dez pontos. Para ser considerado aprovado, o candidato deve obter nota igual ou superior a sete.

Isenção de Taxa do concurso

Conforme ressaltado no edital do concurso, será concedida isenção da taxa de inscrição para doadoras de leite materno, de sangue e/ou de medula óssea, assim como para transplantados e doadores que pertençam à família inscrita no CadÚnico.

Período de Solicitação de Isenção

O processo para solicitar a isenção da taxa estará aberto no período de 5 a 12 de janeiro de 2024. Candidatas e candidatos elegíveis a essa isenção devem ficar atentos a essas datas para garantir o benefício durante o processo de inscrição.

Função da isenção

É importante pontuar o motivo da existência da isenção, em específico, deste concurso. Essa iniciativa visa facilitar a participação de doadoras e doadores engajados em ações solidárias, assim como aqueles que, por motivos de saúde, necessitam de transplantes. Além disso, a inclusão de famílias cadastradas no CadÚnico reforça o compromisso com a igualdade de oportunidades. Não perca o prazo para solicitar a isenção e participar do processo seletivo.

Diante disso, prepare-se o quanto antes, leia o edital completo, veja as disciplinas cobradas. Depois prepare um planejamento de estudos e mãosà obra.