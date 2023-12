Quer trabalhar na Veolia? Veja as mais de 40 VAGAS ofertadas!

A Veolia Brasil, empresa que faz parte do Grupo Veolia, referência mundial na transformação ecológica, está com inúmeros cargos disponíveis em solo nacional. Dessa forma, com oportunidades presenciais e híbridas, vale a pena consultar quais são as principais vagas abertas:

Analista Business Intelligence – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Comunicação PL – São José – SC e Híbrido – Efetivo;

Analista de SGI – Iperó – SP – Efetivo;

Analista de Sistemas PL – São José – SC – Efetivo;

Analista de Suporte e Atendimento – São José – SC – Efetivo;

Analista Fiscal Jr (Oportunidade para PCD) – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Administrativo – Palhoça – SC;

Auxiliar de Operações – São José dos Pinhais – PR – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – Jacareí – SP – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – Contratos Industriais – Poços de Caldas – MG – Efetivo;

Auxiliar de Transbordo – Araquari – SC – Efetivo;

Auxiliar de Transbordo – Blumenau – SC – Efetivo;

Auxiliar Financeiro – Brusque – SC – Temporário;

Consultor de Implantação – Maceió – AL e Híbrido – Efetivo;

Encarregado Operacional – Sorocaba – SP – Efetivo;

Engenheiro de Operação & Manutenção – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Tesouraria – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Jovem Aprendiz – São Paulo – SP – Aprendiz;

Líder Operacional – São Luís – MA – Efetivo;

Motorista – Balneário Piçarras e Brusque – SC – Efetivo;

Operador de Equipamentos I – Nerópolis – GO – Efetivo;

Operador de Equipamentos – São Paulo – SP – Efetivo;

Operador (a) de Máquinas – Itapevi – SP – Efetivo.

Mais sobre a Veolia Brasil

Contando mais detalhes sobre a Veolia, é bacana destacar que, presente nos cinco continentes com quase 230 mil colaboradores, o Grupo concebe e implementa soluções úteis e concretas para a gestão de água, resíduos e energia, que contribuem para mudar radicalmente o jogo.

Com suas três atividades complementares, a Veolia contribui para o desenvolvimento do acesso aos recursos, à preservação e renovação dos recursos disponíveis para municípios e indústrias.

Além disso, com um objetivo multifacetado que abrange cinco dimensões – sociedade, planeta, clientes, acionistas e colaboradores – trabalha para que todos os projetos tenham impacto positivo para o mundo.

Como enviar o seu currículo?

Bom, visto que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR AQUI para ir automaticamente à página do Gupy. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



