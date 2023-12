Quer trabalhar na Vero Internet? Consulte as mais de 200 VAGAS ABERTAS!

A Vero Internet, empresa de telecomunicações brasileira criada em 2019, cuja missão é garantir uma conexa?o super-ra?pida e esta?vel para quem busca mais oportunidades para se informar, relacionar, fazer negócios e o que mais a internet permitir, está contratando pessoas no mercado.

Dessa forma, antes de falar mais detalhes sobre a companhia, confira quais são as oportunidades disponíveis no presente momento e suas respectivas localidades:

Atendente de Serviço Técnico – Biguaçu – SC – Informática;

Técnico (a) de Telecomunicações – Itapema – SC – Telecomunicações;

Atendente de Serviço Técnico – Ipatinga – MG – Informática;

Atendente de Serviço Técnico – Pará de Minas – MG – Informática;

Pessoa Gestora Comercial – Ijuí – RS – Venda Externa;

Pessoa Gestora Comercial – Belo Horizonte – MG – Administração Geral;

Auxiliar em Manutenção de Redes – Belo Horizonte – MG – Telecomunicações;

Coordenador (a) de Estoque – Ipatinga – MG – Estoque, Armazenagem, Depósito: Elaborar inventário. Custo de entrada, análise e redução de despesas de custos. Análise e controla desperdício e avarias. Estabelecimento de comunicação com setor comercial, quando necessário ajustar ou melhorar o desempenho do setor. Criar e apresentar desempenho e sugestões de melhorias;

Consultor (a) de Negócios Externos – Barbacena – MG – Venda Externa;

Almoxarife – Viamão – RS – Almoxarifado;

Almoxarife – Biguaçu – SC – Almoxarifado;

Operador (a) de Teleatendimento – Valparaíso de Goiás – GO – Atendimento;

Técnico (a) de Telecomunicações – Antônio Carlos – SC – Telecomunicações;

Técnico (a) em Manutenção de Redes – Arroio do Sal – RS – Telecomunicações;

Atendente de Retenção – Santo Antônio da Patrulha – RS – Telemarketing / Call Center Receptivo;

Especialista de Crédito – São Paulo – SP – Crédito e Cobrança.

Mais sobre a Vero Internet

Contando mais sobre a Vero Internet, é importante lembrar que, investida pela Vinci Partners, atua em Minas Gerais e em todos os estados do Sul do pais, agregando qualidade no serviço e atendimento ágil e descomplicado ao cliente.

Acredita que todos podem mais, e a Vero é o fio condutor que nos conecta a um universo de possibilidades. Por isso, convida os clientes e colaboradores a verem o mundo de outra forma. Um mundo de comprometimento, eficiência, inovação e um atendimento humano, marca registrada da companhia. Por fim, está presente em 88 cidades, com mais de 1600 funciona?rios e mais de 300 mil clientes.

Como efetivar a sua inscrição?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página da InfoJobs. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



