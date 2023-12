Quer trabalhar na Wilson Sons? Veja a lista de VAGAS ABERTAS!

A Wilson Sons, companhia de navegação brasileira, que é o maior operador integrado de logística portuária e marítima do mercado brasileiro, está com ótimas opções de emprego disponíveis no presente momento. Dessa forma, confira a lista de oportunidades abertas no mercado:

Agente Marítimo JR – Rio Grande – RS – Efetivo;

Agente Marítimo Pleno – Salvador – BA – Efetivo;

Almoxarife – Santo André – SP – Efetivo;

Analista Administrativo e Financeiro JR – Rio Grande – RS – Efetivo;

Analista Comercial SR – Niterói – RJ e Híbrido – Efetivo;

Analista de Operações de Rebocadores JR – Jaboatão dos Guararapes – PE – Efetivo;

Analista de RH PL – Niterói – RJ e Híbrido – Efetivo;

Analista de Segurança da Informação – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analista de Suprimentos – Trabalho Remoto – Efetivo;

Assistente Administrativo – Santo André – SP – Temporário;

Assistente de Agente Marítimo – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Assistente de Documentação – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Assistente Financeiro PL – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Auxiliar de Operações Portuárias – Rio Grande – RS – Efetivo;

Eletricista I – Salvador – BA – Efetivo;

Estagiário (a) Financeiro – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Estágio;

Pessoa Coordenadora de SMS – Guarujá – SP – Efetivo;

Pessoa Mecânica de Equipamentos I – Rio Grande – RS – Efetivo;

Rebocador – Niterói – RJ – Efetivo;

Pessoa Técnica de Segurança do Trabalho – Guarujá – SP – Efetivo;

Supervisor (a) de operações – Niterói – RJ – Efetivo.

Mais sobre a Wilson Sons

Sobre a Wilson Sons, podemos ressaltar que a empresa conta com uma gama completa de serviços para empresas que atuam na indústria de óleo e gás, no comércio internacional e na economia doméstica, a empresa busca sempre as melhores soluções para seus clientes.

Com ampla presença nacional, a companhia opera dois terminais de contêineres, um no porto de Salvador, Bahia (Tecon Salvador) e outro em Rio Grande, no Rio Grande do Sul (Tecon Rio Grande). Além disso, possui a maior frota de apoio portuário do Brasil, embarcações de apoio offshore (da Wilson Sons Ultratug Offshore), bases de apoio offshore, Centro Logístico, estaleiros no Guarujá (SP) e uma das maiores agências marítimas independentes do país.

O que é necessário para se candidatar?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Wilson Sons, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar este link para ir automaticamente à página da Gupy.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Acesse agora mesmo o Notícias Concursos para se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil!