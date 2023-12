Quer trabalhar na Yakult? Conheça os cargos abertos!

A Yakult, famosa marca multinacional japonesa, cujo principal produto é o leite fermentado, muito consumido em todo o mundo, está recrutando novas pessoas para preencher o seu time. Isto é, caso esteja buscando um novo trabalho, é importante analisar quais são as vagas e suas respectivas localidades:

Líder de Vendas – Araraquara – SP – Venda Externa;

Analista de Logística de Vendas JR – Mogi das Cruzes – SP – Logística: Atuar no departamento de lotação, realizar a conferência periódica do estoque de produtos; organizar o arquivo de documentos; aferir periodicamente a temperatura das geladeiras da filial

Auxiliar de Vendas – Contagem – MG – Venda Externa;

Auxiliar de Vendas – São Paulo – SP – Venda Externa:

Líder de Vendas – Belo Horizonte – MG – Venda Externa: Acompanhar o carregamento na filial, bem como acompanhar as entregas e orientar a loja com prioridade. Aplicar treinamento aos distribuidores, disseminando a importância da divulgação de novos produtos junto aos clientes. Assegurar o cumprimento de cronogramas, objetivos, normas e resultados, esperado da equipe sob sua liderança.

Mais sobre a Yakult

Contando mais sobre a história da companhia, vale frisar que foi a partir do estudo do mundo das bactérias que surgiu o Leite Fermentado Yakult. Ao combinar uma espécie selecionada de microrganismos vivos benéficos à saúde com a biotecnologia já conhecida da fermentação láctica, nasceu um dos alimentos mais consumidos da história da humanidade no século 20.

O mundo inteiro já aprovou o Yakult como um produto com probiótico que traz benefícios à saúde por meio de uma alimentação saudável. No mundo inteiro, mais de 35 milhões de pessoas tomam Yakult todos os dias. Por isso, a cada dia a Yakult consolida sua posição de líder mundial e ganha novos consumidores preocupados com uma vida mais saudável no mundo inteiro. Isto é, a Yakult faz parte dos hábitos alimentares de pessoas em 40 países e regiões do mundo.

Confira alguns benefícios ofertados

Cesta básica;

Vale-refeição;

Vale-transporte;

Assistência odontológica;

Previdência Privada;

Participação nos lucros;

Assistência médica.

Como efetivar a sua candidatura na empresa?



Como você já pôde verificar a lista de cargos da Yakult, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

