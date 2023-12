Quer trabalhar na Zara? Vagas para Vendedor, Assistente e mais!

A Zara, famosa rede de lojas galega de roupa, calçado e acessórios para o público feminino, masculino e infantil, está contratando novos funcionários no mercado de trabalho brasileiro. Com vagas em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná, Distrito Federal, Bahia e Goiás, veja a lista de oportunidades abertas:

Assistente de Vendas – Vitória – ES – Atendimento;

Assistente de Vendas – Balneário Camboriú – SC – Atendimento: Atendimento ao cliente; Processos operacionais; Organização de produtos e loja; Atendimento no provador;

Assistente de Vendas – São Paulo – SP – Atendimento;

Assistente de Loja – Porto Alegre – RS – Atendimento;

Assistente de Loja – Curitiba – PR – Atendimento;

Vendedor (a) de Loja – Fast Fashion – Rio de Janeiro – RJ – Moda;

Vendedor (a) Lojista – Vitória – ES – Moda;

Vendedor (a) de Loja – Londrina – PR – Moda: Processos operacionais de loja; Atendimento ao cliente; Quando necessário, operar o caixa;

Vendedor (a) de Loja – Fast Fashion – Campinas – SP – Moda;

Vendedor (a) de Loja – Fast Fashion – Brasília – DF – Moda;

Vendedor (a) de Loja – Fast Fashion – Recife – PE – Moda;

Vendedor (a) de Loja – Fast Fashion – Salvador – BA – Moda;

Vendedor (a) de Loja – São Caetano do Sul, Ribeirão Preto e São José dos Campos – SP – Moda;

Vendedor (a) de Loja – Fast Fashion – Goiânia – GO – Moda.

Mais sobre a Zara

Falando com mais detalhes sobre a Zara, podemos frisar que a marca pertence ao Grupo Inditex, que também detém outras marcas tais como – Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Uterque, Kiddy’s Class além da Zara Home (presente em alguns países).

Em resumo, é uma das principais empresas de moda internacional e faz parte de um dos maiores grupos de distribuição do mundo. Não à toa, o cliente é o centro do seu particular modelo de negócio, que integra os processos de desenho, fabricação, distribuição e venda, através de uma ampla rede de lojas próprias.

Confira alguns benefícios

Desconto em compras nas lojas Zara e Zara Home;

Vale-refeição;

Convênio odontológico;

Convênio médico;

Vale-transporte;

Gympass.

O que é preciso para se candidatar?



Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

