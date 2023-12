Quer trabalhar no Grupo Avenida? Saiba mais sobre os empregos!

O Grupo Avenida, rede de lojas que atualmente conta com a maior rede de moda da região Centro-Norte e uma das 10 maiores do Brasil, está contratando novos colaboradores para compor o seu time. Dessa forma, antes de falar com mais detalhes, vale a pena conferir a lista de opções:

FISCAL DE LOJA – Tailândia – PA – Lojas / Shopping;

ASSESSOR DE CLIENTES – VAREJO – Ji-Paraná – RO – Lojas / Shopping;

COORDENADOR (A) DE AUDITORIA – São Paulo – SP – Fiscalização;

ASSESSOR (A) DE CLIENTES – VAREJO – Vilhena – RO – Lojas / Shopping;

ASSESSOR (A) DE CLIENTES – VAREJO – Paracatu – MG – Lojas / Shopping;

GERENTE DE LOJA – VAREJO – Aracaju – SE – Lojas / Shopping;

GERENTE DE LOJA – VAREJO – Maceió – AL – Lojas / Shopping: Gestão de equipe e de todos os processos da loja: abertura, fechamento, inventário, atendimento ao cliente, produtos financeiros. Responsável pela excelência nos resultados. Acompanhamento dos indicadores e estratégias de vendas. Participar da contratação da equipe, integração e treinamentos de capacitação;

GERENTE DE LOJA – VAREJO – Recife – PE – Lojas / Shopping;

ASSESSOR (A) DE CLIENTES – Palmas – TO – Lojas / Shopping;

ASSESSOR (A) DE CLIENTES – Araguaína – TO – Lojas / Shopping;

FISCAL DE LOJA – Juazeiro – BA – Fiscalização;

FISCAL DE LOJA – Petrolina – PE – Fiscalização;

ASSESSOR (A) DE LOJA – Juazeiro – BA – Lojas / Shopping;

GERENTE DE PROJETOS – SUPPLY – São Paulo – SP – Compras;

ANALISTA DE DADOS – OPERAÇÕES – São Paulo – SP – Administrador de Banco de Dados;

ANALISTA FISCAL JÚNIOR – São Paulo – SP – Fiscal;

ANALISTA DE PROJETOS SÊNIOR – São Paulo – SP – TI;

LÍDER DE PRODUTOS FINANCEIROS – Belém – PA – Moda;

ANALISTA DE PREVENÇÃO E PERDAS – São Paulo – SP – Fiscalização.

Mais sobre o Grupo Avenida

Contando mais informações sobre o Grupo Avenida, é importante frisar que, atualmente, conta com mais de 140 lojas próprias distribuídas em 11 estados brasileiros. Isto é, conquista o consumidor por sua variedade de produtos, contando com moda completa para toda família, produtos para a casa, celulares e muito mais.

Além disso, as redes de lojas Avenida e Avenida Calçados marcam o consumidor não apenas por seus produtos e baixo preço, mas também pela preocupação com o ambiente em geral, já que todas as lojas são modernas, amplas e bem localizadas.

Confira alguns benefícios

Assistência odontológica;

Assistência Médica;

Vale-refeição;

Vale-alimentação;

Vale-transporte;

Estacionamento;

Celular Corporativo;

Ajuda de custo;

Bônus por resultado.

Como efetivar a sua inscrição?



Bom, como já foi possível verificar a lista de cargos do Grupo Avenida, basta acessar esse link que você irá automaticamente à página da InfoJobs. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

