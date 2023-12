Quer trabalhar no Grupo Tigre? Veja a lista de VAGAS ABERTAS!

O Grupo Tigre, empresa com mais de 80 anos de história, atuando em 10 países e sendo líder na oferta de soluções para os mercados de construção civil, infraestrutura, irrigação e industrial, está contratando novos profissionais no mercado. Isto é, antes de falar mais sobre, confira quais são as vagas disponíveis:

Analista de Cobrança – Híbrido – Efetivo;

Analista de Planejamento PL – Joinville – SC e Híbrido – Efetivo;

Analista Desenvolvimento de Vendas PL – Joinville – SC e Híbrido – Efetivo;

Analista de Suprimentos SR – Rio Claro – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Marketing JR – BU USA – Joinville – SC e Híbrido – Efetivo;

Analista Suprimentos Pleno – Joinville – SC e Híbrido – Efetivo: Adquirir produtos e/ou insumos de produção, com o melhor preço, dentro dos padrões estabelecidos de prazo e qualidade, objetivando aumentar a vantagem competitiva dos negócios com amplitude Internacional;

Auxiliar de Manufatura I – Unidade Castro – Castro – PR – Efetivo;

Banco de Talentos – PCD – Joinville – SC – Banco de talentos;

Especialista de Trade Marketing I – Base: Rio de Janeiro – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Especialista de Trade Marketing I – Base: São Paulo – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Executivo (a) de Vendas II – Base Fortaleza – Fortaleza – CE – Efetivo;

Executivo (a) de Vendas II – Base SP Capital – São Paulo – SP -Efetivo;

Instrutor (a) Técnico (a) – Capital – São Paulo – SP – Efetivo;

Representante Técnico Comercial Litoral – Remoto – Efetivo;

Supervisor (a) de Vendas – Curitiba – PR – Efetivo;

Técnico (a) de Planejamento – Obras Petrópolis – Petrópolis – RJ – Efetivo;

Vendedor (a) I – Base: São Paulo – Litoral Sul – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre o Grupo Tigre

Dando mais informações sobre o Grupo Tigre, é importante destacar que seus produtos são comercializados em mais de 90 mil pontos de venda no Brasil e no exterior. Presente em cerca de 30 países, conta com mais de 5 mil funcionários, 11 plantas no Brasil e 13 no exterior.

Além disso, atua nos segmentos de hidráulica, elétrica, drenagem, acessórios sanitários, infraestrutura, indústria, irrigação, ferramentas para pintura, metais sanitários e em soluções para água e efluentes no tratamento de reutilização da água.

O que é necessário para se candidatar?

Agora que a lista de vagas do Grupo Tigre já veio à tona, a candidatura acontece de maneira bem simples. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página da Gupy. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

