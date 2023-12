Quero-Quero VOLTA A CONTRATAR; Veja vagas, locais e benefícios!

As Lojas Quero-Quero, rede que oferece produtos dentro do portfólio de produtos de materiais de construção, eletrodomésticos e móveis, está contratando novos colaboradores no mercado. Sendo assim, veja quais são as oportunidades abertas e mais informações:

Consultor (a) de Vendas – Planalto – PR – Atendimento;

Operador (a) de Caixa – Ivoti – RS – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Estoque – Jacinto Machado – SC – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Auxiliar de Estoque – Chapecó – SC – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Consultor (a) de Vendas – São Joaquim – SC – Atendimento;

Auxiliar de Estoque – Lagoa Vermelha – RS – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Menor Aprendiz – Porto Alegre – RS – Arquivo;

Analista de Dados em Operações – Cachoeirinha – RS – Administração Geral;

Cobrador (a) Externo (a) – Torres – RS – Crédito e Cobrança;

Consultor (a) Especialista em Material de Construção – General Carneiro – PR -Venda Técnica;

Consultor (a) de Vendas – Roncador – PR – Atendimento;

Jovem Aprendiz – Santa Maria – RS – Arquivo;

Coordenador (a) de Estoque – Serafina Corrêa – RS – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Executivo (a) de Vendas – São Paulo – SP – Representação Comercial;

Coordenador (a) Administrativo (a) – Herval D’Oeste – SC – Crédito e Cobrança;

Auxiliar Projetista – Pato Branco – PR – Projetista;

Servente – Fraiburgo – SC – Limpeza;

Assistente de Logística – Cachoeirinha – RS – Logística.

Mais sobre as Lojas Quero-Quero

Contando um pouco mais sobre a Quero-Quero, podemos frisar que a rede conta com mais de 470 unidades de vendas em 5 estados do Brasil. Além disso, é dona de outros 3 centros de distribuição e possui cerca de 8.000 colaboradores que permitem com que isso seja possível. Isto é, eles fazem parte desta história e sonham junto com a Quero-Quero.

Além disso, a Lojas Quero-Quero é responsável por oferecer uma solução integrada aos consumidores, caracterizada pelo portfólio de produtos de materiais de construção, eletrodomésticos e móveis, de forma a contemplar grande parte das necessidades dos nossos clientes no segmento casa e construção.

Por fim, a Quero-Quero visa ser a organização com a maior, mais qualificada rede de relacionamentos das classes mais populosas do Brasil atuando com excelência no varejo de materiais de construção, serviços financeiros, administradora de cartões de crédito e que completa seu mix de soluções com eletro e móveis.

Confira o que é preciso para se inscrever

Agora que a lista de vagas das Lojas Quero-Quero já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página da InfoJobs. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



