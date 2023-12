R$ 6,1 bilhões serão destinados para poupança de estudantes

Nesta quinta-feira (28), o Ministro da Educação, Camilo Santana, revelou que o Ministério da Fazenda efetuou a transferência de R$ 6,1 bilhões para o fundo destinado à Poupança de Incentivo à Permanência e Conclusão Escolar para Estudantes do Ensino Médio público. A autorização para o repasse foi oficializada por meio de publicação no Diário Oficial da União, na mesma data.

A notícia foi celebrada pelo ministro, que compartilhou a informação por meio de um vídeo nas redes sociais. “O Pé-de-Meia do ensino médio está chegando e ele já está na conta. Acabamos de passar R$ 6,1 bilhões ao fundo que vai custear a poupança de incentivo à permanência e conclusão para os estudantes mais vulneráveis do ensino médio”, disse o ministro.

Conheça o “Pé de meia” para estudantes do Ensino Médio

A poupança governamental destinada a jovens estudantes foi garantida por meio da medida provisória nº 1.198. Esta iniciativa visa ampliar a conclusão do ensino médio, democratizar o acesso a essa etapa da educação, combater desigualdades sociais e contribuir para a inclusão social por meio da educação.

O acesso dos estudantes aos benefícios depositados na poupança está condicionado a determinados requisitos. Os alunos devem garantir uma frequência mínima de 80% nas horas letivas, aprovação ao término de cada ano, matrícula na série subsequente, participação nas provas do Saeb e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no caso dos matriculados na última série do ensino médio.

É importante ressaltar que a poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar não será considerada no cálculo da renda familiar. Isso significa que o valor não interfere na obtenção de outros benefícios socioassistenciais, como o programa Bolsa Família.

No último mês, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei (PL) que institui a bolsa do programa, aguardando agora a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os valores do auxílio por aluno e a abrangência do programa ainda serão divulgados pelo governo federal.

Estudantes em vulnerabilidade



O Ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a preocupação com o baixo índice de conclusão do ensino médio por estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, revelando que menos da metade desses jovens conquista o diploma. Em resposta a esse desafio, o governo federal decidiu direcionar investimentos significativos para implementar o Pé-de-Meia.

O Ministro Camilo Santana ressalta que os recursos destinados ao Pé-de-Meia têm como objetivo crucial combater o abandono e a evasão escolar. A iniciativa surge como uma resposta direta à necessidade de apoio aos jovens em um período crítico de sua trajetória educacional.

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – Educação de 2019, conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicam que mais da metade das pessoas com 25 anos ou mais não concluíram o ensino médio no Brasil. Além disso, entre os jovens de 18 a 24 anos, quase 75% estavam com atrasos ou haviam abandonado os estudos.

Diante desses desafios, o incentivo financeiro-educacional na forma de poupança será direcionado aos estudantes matriculados no Ensino Médio de escolas públicas e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal. O Pé-de-Meia busca não apenas reverter as estatísticas desfavoráveis, mas também abrir caminhos para uma educação mais inclusiva e equitativa.