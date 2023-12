Rafa Nadal anuncia retorno às quadras em Brisbane: é hora de voltar

Rafael Nadalausente do tênis oficial desde a derrota no Aberto da Austrália em janeiro, anunciou seu retorno ao torneio de Brisbane, de 31 de dezembro a 7 de janeiro.

O 22 vezes campeão principal, se recuperando de uma cirurgia no quadril em junho, expressou entusiasmo nas redes sociais com a retomada do jogo após um ano de treinamento regular.

“Depois de um ano sem competir, é hora de voltar” Nadal disse nas redes sociais.

Rafa Nadal anuncia seu retorno às quadras com vídeo emocionanteTwitter: Rafael Nadal

“Será em Brisbane na primeira semana de janeiro. Vejo vocês lá.”

Poderia enfrentar Djokovic no início do torneio

Nadalpotencialmente recebendo um convite devido ao seu 663º ranking ATP, não será classificado entre os 32 melhores jogadores, abrindo a possibilidade de enfrentar Novak Djokovic desde cedo.

Djokovicacolhedor NadalO retorno do jogador sugeriu um confronto potencial em Melbourne Park em janeiro. NadalO foco se estende ao Aberto da França e às Olimpíadas de Paris no saibro de Roland Garros.

O torneio de Brisbane, ausente desde 2019, regressa em 2024, coincidindo com os eventos da United Cup e de Hong Kong.

Além do mais Nadalos 10 melhores jogadores, como Runa Holger, Grigor Dimitrove Andy Murray confirmaram participação. NadalAs rigorosas sessões de treinamento, que lembram seu auge, aumentaram as expectativas para seu retorno.

Enquanto ele se prepara para o Aberto da Austrália em 2024, o mundo do tênis antecipa o ressurgimento do Nadal-Djokovic rivalidade e a busca do espanhol por mais vitórias no Grand Slam.