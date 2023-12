Rafael Nadal e Carlos Alcaraz se encontrarão no confronto da Netflix em Las Vegas

Rafael Nadal e Carlos Alcaraz foram escolhidos pela Netflix para estrelar um novo projeto que se passará no fabuloso cenário de Las Vegas.

O golpe da Netflix, um evento anunciado recentemente pela gigante do streaming, verá dois dos maiores tenistas da Espanha se enfrentarem em uma partida que será transmitida em 03 de março exclusivamente na plataforma.

Rafa Nadal anuncia seu retorno às quadras com vídeo emocionanteTwitter: Rafael Nadal

É a mais recente tentativa da Netlfix de explorar o mercado esportivo depois de conquistar a TV e o cinema, e uma ideia que foi lançada originalmente no ano passado, antes A lesão de Nadal atrasou o processo.

Eles já mergulharam no esporte com a série ‘Break Point’ e, após o sucesso da ‘Netflix Cup’ de golfe, da qual participaram diversos pilotos de F1 – inclusive Carlos Sainz – um duelo entre Alcaraz e Nadal, 22 vezes campeão do Grand Slam, atrairá grande interesse de todo o mundo do tênis.

Las Vegas será o cenário do confronto, com todos os olhares voltados para a Michelob ULTRA Arena do Mandalay Bay Resort and Casino. O line-up completo, com jogos adicionais programados, será anunciado posteriormente.

Nadal entusiasmado com teste em Alcaraz

“Estou muito entusiasmado com a minha primeira visita a Las Vegas, uma das cidades mais icónicas e divertidas do mundo”. Nadal disse, falando no lançamento. “Também para jogar com o Alcaraz. Tenho a certeza que será uma fantástica noite de ténis.”

Alcaraztreinado pelo ex-jogador Juan Carlos Ferrerotem uma agenda recheada de exibições nesta reta final de temporada antes do final de 2023. Além do confronto com Novak Djokovic em Riad, no dia 27 de dezembro, ele enfrentará Roberto Bautista Agut em Múrcia um dia depois.

Ele ainda não descobriu seu oponente quando viajar a Melbourne para partidas nos dias 10 e 12 de janeiro, enquanto seu confronto com Nadal só acontecerá em 3 de março de 2024.

“Estou muito feliz em dividir a quadra com Rafael em Las Vegas”, disse o jovem de 20 anos. “Ele é um dos maiores jogadores de todos os tempos, é claro, e seus recordes e conquistas falam por si.

Quando será a partida?

“Rafa é um dos melhores do tour e estou ansioso pela nossa partida no dia 3 de março”.

A partida faz parte de um mini-tour pelos EUA de quadra rápida, com o ‘Netflix Slam’ acontecendo três dias antes do início de Indian Wells, para que a dupla espanhola não seja obrigada a fazer viagens longas.