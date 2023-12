Rahm, DJ, Cam Smith, Dechambeau… LIV alcançou o PGA Tour?

Ccom a assinatura de Jon Rahm – atual vencedor do Augusta Masters e número 3 do ranking mundial – pela LIV Golf, a superliga criada pela Arábia Saudita enviou uma mensagem muito clara ao resto dos golfistas: a LIV não vai a lugar nenhum e está mais aberta do que nunca a todos os grandes jogadores.

A LIV quer banir o equívoco de que eles estão apenas recrutando jogadores na idade do crepúsculo ou muito jovens. Em qualquer caso, estão apenas no terceiro ano e a contratação do espanhol pode convidar muitos a não temerem uma mudança.

Rahm não é o único no auge aos 29 anos.

Existem jogadores como Brooks Koepka que, uma vez recuperado da lesão, é um dos golfistas mais importantes da atualidade; este ano, assim como ‘Rahmbo’, ganhou um major (Campeonato PGA). Cameron Smithvencedor em 2022 do British Open e The Players, é outra das grandes referências do LIV, assim como Dustin Johnsonque aos 39 anos está na mão para continuar na elite.

Este ano o melhor jogador da ‘superliga’ foi o americano Talor Gooch, com três vitórias individuais. O chileno Joaquim Niemann é uma das grandes apostas para o futuro da LIV junto com Matheus Wolff. Patrick Reedtambém vencedor do Masters, é outro dos seus redutos, assim como o contrastante Louis Oosthuizen ou Charles Schwartzel. Na mesma faixa etária há jogadores tão emblemáticos como Sérgio Garcia e Bubba Watson.

Claro que o crescimento do LIV é e será sempre mais lento que o do PGA Tour até que ambos os circuitos cheguem a algum tipo de acordo.