Rahm volta atrás em sua palavra. Mas as circunstâncias mudaram

CAs palavras ainda são importantes e, para Jon Rahm, não faltam quando se considera por que abandonou termos como “lealdade” e “história” para perseguir dinheiro que uma vez disse não precisar.

Apenas certifique-se de considerar todas as suas palavras.

Entre os mais recitados veio da Riviera em fevereiro de 2022, quando o LIV Golf tentava decolar. Rahm, então número 1 do mundo, não estava programado para falar naquele dia, mas queria ser ouvido. “Estou declarando oficialmente minha fidelidade ao PGA Tour”, disse ele.

Foi uma escolha de palavras interessante para o espanhol. A fidelidade na Europa medieval era um juramento de fidelidade no qual o vassalo se comprometia a não prejudicar seu senhor nem danificar sua propriedade. Assinar com a LIV não ajudou exatamente o comissário Jay Monahan ou o cenário do PGA Tour.

Mas houve outro momento mais tarde em 2022 que foi revelador, chegando num momento crítico para o PGA Tour, enquanto tentava manter-se firme contra as riquezas sauditas do LIV.

Rahm estava entre os 23 jogadores na infame “reunião de Delaware” que levou à primeira iteração de bolsas de US$ 20 milhões e aos melhores jogadores competindo com mais frequência entre si. Exigia um compromisso de 20 torneios, o que parecia muito para craques com cartões de torneio europeu. Rahm disse que não ficaria surpreso se isso mudasse.

Ele sabia mais do que estava deixando transparecer?

“Eu? Não”, respondeu Rahm. “Você está perguntando ao cara errado. Se quiser saber sobre essas coisas, você sabe a qual dos dois jogadores deve perguntar.”

Não houve necessidade de mencionar o nome de Tiger Woods e Rory McIlroy. Todos sabiam que eram eles quem mandava.

Rahm estava na categoria “outros notáveis”.

Não mais. Ao assinar um acordo que vários relatórios colocam na faixa de US$ 500 milhões, ele se torna na LIV o que nunca foi no PGA Tour – o rosto de uma liga. Talvez seja aí que Rahm sente que pode deixar seu legado, não vencendo o Memorial, o Players Championship e a FedEx Cup.

Durante uma aparição no “The Pat McAfee Show”, Rahm mencionou Seve Ballesteros tornando o golfe mais popular na Espanha e usando sua influência em todo o mundo. É isso que ele quer imitar. “Acho que é importante criar novas possibilidades e novos caminhos”, disse Rahm.

Que influência ele exerceu no PGA Tour?

Pense na coletiva de imprensa de encerramento da Europa em Marco Simone, onde Rahm estava invicto há quatro partidas. Rahm mal era um rosto na multidão até que alguém lhe pediu que explicasse por que a Europa se une nestes jogos.

“Eu não sabia que Rahmbo estava lá”, disse Shane Lowry.

“Apenas o melhor jogador do mundo”, acrescentou McIlroy calmamente.

O respeito sempre existiu. McIlroy disse um mês antes de Rahm assinar com a LIV que ficaria “muito, muito surpreso” se Rahm saísse. E quando isso aconteceu, McIlroy foi muito mais cortês e compreensivo do que com o primeiro grupo de desertores, aos quais ele se referiu como “duplos” e “tomando o caminho mais fácil”.

Ele até disse que a Europa precisaria mudar as regras da Ryder Cup para garantir que Rahm estivesse no Bethpage Black em 2025. Se Rahm não estava recebendo o respeito que achava que merecia, não vinha de McIlroy.

Não foi menos estranho ver Rahm trocar a elegância de uma jaqueta verde Masters por aquela jaqueta preta com “LIV GOLF” escrito na frente, um visual rude que não foi ajudado por Greg Norman segurando seus ombros.

“Estou muito feliz”, disse Rahm. “Mas há muitas coisas que o LIV Golf tem a oferecer que são muito atraentes.”

Ele abandonou as frases cansativas de desenvolver o jogo e o quanto adora o golfe coletivo e, por fim, mencionou o dinheiro e como tinha o dever de fornecer para sua família “a maior quantidade de recursos possível”. Vá em frente e marque essa caixa.

Agora ele verá o quão bem consegue carregar a bandeira da LIV em seus 14 torneios no próximo ano na rede CW ou em um canal do YouTube.

Rahm tem 29 anos e está entrando no auge de sua carreira com uma consistência que o coloca em uma trajetória para superar o que McIlroy fez. Depois de sete anos completos como profissional, McIlroy teve 14 vitórias mundiais e quatro majors. Rahm tem 21 vitórias e dois majors.

Rahm empatou, mas nunca na luta principal. Não comparado com McIlroy (ninguém se compara a Woods nesse departamento). Talvez nem com Jordan Spieth, que fez três majores antes de completar 24 anos e agora se diverte vendo se consegue fazer jus a isso novamente.

Também vale a pena considerar o que mais Rahm disse durante o uso de “fidelidade”.

“Acredito muito em Jay Monahan e no produto que eles nos darão no futuro”, disse ele na Riviera. “Tem havido muita conversa e especulação sobre a liga saudita. Simplesmente não é algo que acredito ser o melhor para mim e para o meu futuro no golfe, e acho que o melhor legado que posso realizar será com o PGA Tour.”

A sua crença no comissário em Fevereiro de 2022 é diferente da sua crença em Monahan após o acordo secreto com os sauditas que caiu como um raio em 6 de Junho. Rahm usou palavras como traição e confiança. E com a parceria comercial proposta se arrastando, ele poderia ter motivos para duvidar de qual passeio seria melhor para ele e seu futuro no golfe.

As palavras são importantes mesmo quando as circunstâncias mudam.

O valor de Rahm, em última análise, será medido por mais do que palavras