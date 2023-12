Raiders estabeleceram recorde de pontuação da franquia 4 dias depois de perder por 3-0, whoop Chargers 63-21

FNos dias depois de perder por 3 a 0, o Las Vegas Raiders marcou 42 pontos no intervalo, não deixou o Los Angeles Chargers cruzar o meio-campo até o terceiro quarto e alcançou uma vitória recorde por 63 a 21 na noite de quinta-feira.

Os Raiders estabeleceram um recorde de pontuação da franquia, superando a vitória do time por 59-14 em Denver em 24 de outubro de 2010. Foi o maior número de pontos permitidos pelos Chargers, que anteriormente cederam 57 para o St. 2000.

Os Raiders lideraram por 42-0 no intervalo, apenas três pontos abaixo do recorde da NFL de margem de intervalo estabelecido em 2009, quando a Nova Inglaterra venceu o Tennessee por 45-0. A margem de 42 pontos foi igualada outras duas vezes – pelo Green Bay sobre Chicago em 2014 e pelos Packers sobre Tampa Bay em 1983. Las Vegas também empatou o recorde da franquia de pontos no meio, estabelecido em 1969 contra Buffalo.

O déficit do intervalo foi o maior da história do Chargers. Eles perderam para os Patriots por 31-0 em 1997.

Foi uma reviravolta impressionante para os Raiders (6-8), que desistiram apenas de um field goal no domingo contra o Minnesota, mas ainda assim perderam, acumulando 202 jardas. Las Vegas tinha 283 jardas no intervalo contra o Chargers (5-9). Os Raiders lideraram por 63-7 antes de dois touchdowns tardios para LA.

Aidan O’Connell fez 4 passes para touchdown no primeiro tempo

Aidan O’Connell lançou todos os quatro passes para touchdown no primeiro tempo e terminou com passes de 248 jardas. Davante Adams pegou oito passes para 101 jardas por TD, seu primeiro jogo de 100 jardas desde a semana 3 contra o Pittsburgh.

A defesa de Las Vegas marcou touchdowns no segundo tempo em uma recuperação e interceptação de fumble, a primeira vez que os Raiders marcaram dois TDs defensivos desde 2006 contra o Steelers.

O quarterback de Los Angeles Easton Stick, fazendo sua primeira partida no lugar do lesionado Justin Herbert, completou 23 de 32 passes para 257 jardas, com três touchdowns e uma interceptação.

Os números da bateria foram revelados ao técnico do Chargers, Brandon Staley, depois que seu time foi eliminado por um time que estava em uma seqüência de três derrotas consecutivas. Los Angeles perdeu cinco dos seis jogos.

Os Chargers foram desleixados, virando a bola três vezes no primeiro tempo. Cada um levou a um touchdown dos Raiders.

“Simplesmente não foi bom o suficiente”, disse Staley em entrevista ao intervalo na televisão. “Não éramos nós lá fora.”

Las Vegas está confortável o suficiente para realizar três jogos consecutivos de gadgets em um determinado momento do segundo quarto. O wide receiver Jakobi Meyers completou um passe para Davante Adams, o wide receiver Tre Tucker recebeu a bola em uma jogada de corrida e então Brandon Bolden marcou em uma corrida de 26 jardas fora da formação wildcat. Foi seu primeiro touchdown desde o final da temporada de 2021.

Para abrir o segundo tempo, Meyers se juntou a Adams novamente, desta vez em um passe para touchdown de 3 jardas para uma vantagem de 49-0.

Los Angeles finalmente conseguiu sua próxima posse de bola quando Stick encontrou Joshua Palmer para um touchdown de 79 jardas. Essa foi a primeira vez que os Chargers passaram dos 50.

LESÕES

Chargers: WR Keenan Allen (calcanhar) não jogou. LB Kenneth Murray Jr. (ombro) saiu no segundo quarto, mas voltou. CB Essang Bassey saiu com uma concussão e C/G Will Clapp com uma lesão no joelho.

Raiders: RB Josh Jacobs (quadríceps), LT Kolton Miller (ombro) e C Andre James (tornozelo) não jogaram. LB Divine Deablo sofreu uma lesão no tornozelo.

A SEGUIR

Carregadores: Host Buffalo em 23 de dezembro.

Raiders: No rival AFC West, Kansas City, no dia de Natal.