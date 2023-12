Raiders surpreendem Chiefs desleixados com 2 TDs defensivos na vitória por 20-14 no dia de Natal

eujá que Vegas conseguiu um par de touchdowns defensivos pela segunda semana consecutiva, incluindo uma escolha 6 do lutador Patrick Mahomese o ressurgente Raiders segurou o desleixado Kansas City Chiefs por 20-14 na segunda-feira para manter vivas suas pequenas esperanças na pós-temporada.

O grande tackle defensivo Bilal Nichols retornou um fumble de 8 jardas para um touchdown, e Jack Jones interceptou 33 jardas para outro placar 7 segundos depois, ajudando os Raiders (7-8) a quebrar uma seqüência de seis derrotas consecutivas para os Chiefs.

Travis Kelce e Mahomes gritam com companheiros de equipe e jogam capacetes em momento intenso do Chiefs

Kansas City (9-6) desperdiçou a oportunidade de conquistar o AFC West pelo oitavo ano consecutivo com um de seus piores desempenhos da era Mahomes.

Junto com dois TDs defensivos, Harrison Butker errou um field goal de chip shot, pênaltis e passes perdidos foram novamente um problema, e duas vezes eles não conseguiram converter na quarta descida no segundo tempo.

Os Chiefs tiveram uma chance depois que Mahomes acertou Justin Watson para um touchdown faltando 2:42 para o fim. Mas na posse de bola que se seguiu, Zamir White dos Raiders se soltou para um ganho de 43 jardas, conseguindo uma primeira descida que lhes permitiu esgotar o tempo.

Mahomes finalizou 27 de 44 para 235 jardas e uma interceptação; ele quase lançou um segundo, mas foi derrubado após revisão.

A amiguinha de Taylor Swift rouba os holofotes de Swift no jogo de Natal dos ChiefsParker Johnson

Os Raiders, jogando sem o running back Josh Jacobs lesionado, venceram apesar de um dia sombrio devido ao seu próprio ataque.

Aidan O’Connell acertou 9 de 21 para 62 jardas, nunca completando um passe após o primeiro quarto, enquanto White teve 145 jardas no solo.

O técnico do Chiefs, Andy Reid, passou as últimas semanas lamentando o jogo desleixado que custou aos campeões do Super Bowl.

Eles não poderiam ter sido muito mais desleixados no dia de Natal.

Taylor Swift traz convidado surpresa de Natal para assistir Travis Kelce e Chiefs

Eles marcaram três gols em séries consecutivas para iniciar um jogo apenas pela segunda vez com Mahomes como zagueiro. Eles ficaram com menos 18 jardas no primeiro quarto, o segundo pior total para o clube desde pelo menos 1991. E o MVP da liga em título foi demitido duas vezes nessas duas séries, enquanto mais dois pênaltis ofensivos só pioraram a situação.

Os Chiefs finalmente saíram na frente quando Isiah Pacheco fez um snap direto de 12 jardas para um touchdown, e Las Vegas devolveu a bola após um chute. Pacheco novamente acertou em cheio, mas desta vez tentou passar para Mahomes, que perdeu a troca, e o tackle defensivo dos Raiders, Nichols, de 315 libras, estava lá para pegá-lo e correr para o touchdown.

Na próxima jogada ofensiva para Kansas City, Mahomes foi eliminado por Jones, que devolveu 33 jardas para sua segunda escolha de 6 em semanas consecutivas. O quarto TD defensivo dos Raiders em duas semanas, e o segundo em um intervalo de 7 segundos, deu-lhes uma vantagem de 17-7 sobre seu antigo inimigo divisional.

Então, Jones apareceu para jogar contra o Grinch quando fingiu dar a bola para um garoto vestindo roupas do Chiefs no meio da multidão.

Ainda estava 17-7 quando Butker, dos Chiefs, um dos chutadores mais precisos da NFL, errou um field goal antes do intervalo, e os Raiders acertaram um field goal no final do terceiro quarto para assumir uma vantagem de 20-7. indo para o quarto.