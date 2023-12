Ralf Schumacher: A medicina moderna tornou possível fazer algumas coisas com Michael

A poucos dias antes do décimo aniversário de Michael Schumacherdo acidente no resort alpino de Meribel, seu irmão mais novo e ex-piloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher reflete sobre o evento.

Ralf esteve no hospital de Grenoble desde o primeiro momento do evento, apoiando Michaelfamília em dezembro de 2013.

“Esse evento mudou nossa família”, Ralf diz em entrevista ao jornal alemão Bild.

“Posso dizer que o acidente dele foi uma experiência muito ruim e drástica para mim também. Mas não só para mim, por exemplo também para Michaelos filhos. Mike, como todos sabemos, esteve lá (esquiando com o pai) quando era adolescente. Infelizmente, a vida nem sempre é justa e também aqui houve muito azar”, recorda o mais jovem Schumacher.

Crescendo com Michael Schumacher

Ralf lembra de sua infância com Michaelquando seus pais trabalhavam em uma pista de kart em Kerpen.

“Ele não é apenas meu irmão, mas quando eu era mais novo ele também foi meu treinador e mentor. Ele me ensinou tudo sobre kart. Podemos ter sete anos de diferença, mas ele sempre esteve ao meu lado. Nós dirigimos karts juntos , praticou ultrapassagens, todas essas coisas que são importantes no automobilismo. Ele me deu toda a experiência que teve nos últimos sete anos. Simplesmente pude aprender com os melhores”, lembra ele com gratidão.

Sem muitos meios, Ralf lembra que sua carreira no automobilismo foi como um salto quântico.

“Tivemos muita sorte. Basicamente, crescemos na brita ao lado da pista de kart em Kerpen. Quando nossos pais compraram a casa ao lado, inicialmente dividíamos um quarto e dormíamos em um colchão no chão porque não ainda não tenho dinheiro para uma cama. E então Michael tornou-se piloto júnior da Mercedes. Ainda é inacreditável hoje o que resultou dessas circunstâncias”, disse ele.

Ele sente falta dele

Voltando-se para o estado atual de seu irmão e como ele se sente em relação a ele, Ralf fica emocionado.

“Estou com saudades do meu Michael daquela época. A vida às vezes é injusta. Michael teve sorte muitas vezes em sua vida, mas então aconteceu o trágico acidente. Felizmente, a medicina moderna tornou possível fazer algumas coisas, mas ainda assim nada é como antes”, diz ele sobre o que passaram.