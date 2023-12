Rampage Jackson acusa Jake Paul de subornar seus oponentes

Jake Paulo é um dos exemplos mais proeminentes dos chamados “boxe influenciador.” O americano tem um cartel de oito vitórias e uma derrota desde que iniciou a carreira como boxeador, mas há alguém que não está muito convencido da veracidade de suas lutas: Rampage Jackson.

Embora Paulo tem um impressionante histórico de cinco nocautes, duas vitórias por decisão e apenas uma derrota, também por pontos, Rampage Jackson tem uma opinião negativa sobre o que viu dele no ringue.

Em uma conversa com Soco feliz, Jackson estava especialmente cético em relação aos nocautes do influenciador que virou boxeador. “Não sei, para ser sincero, mas parece… é uma espécie de armação”, disse o ex Bellator e UFC campeão dos pesos pesados.

Indo além, Fúria especulou-se que pode haver muito dinheiro envolvido em Paul’s nocautes. “Ele está ganhando muito dinheiro lá. Certo? E se você estiver apenas dizendo a esses caras: vou te dar mais dois milhões.”

Registro de Jake Paul

A única vitória que escapou Paulo até agora é a luta dele contra os britânicos Fúria de Tommy. A respeito disso, Jackson considerou que talvez Jake não pude pagar Fúria, “porque Tommy Fury é diferente.”

Embora ele tenha derrotado o lutador de artes marciais Nate Dazele não nocauteou, portanto, Fúria lembrou que Daz não é boxeador, embora seja um grande expoente da MMA.

Ainda, Jackson insistiu que Paulo poderia estar subornando seus oponentes, dizendo-lhes “Eu te dou dois milhões extras se você for nocauteado.”

O que vem por aí para Jackson

No final de agosto, em “O Podcast Jaxxon,” o ex-lutador anunciou que finalmente enfrentaria um de seus rivais mais odiados: Darrill Schoonover.

Embora inicialmente tenha dito que o concurso seria em dezembro, no âmbito da promoção do UFLnão houve mais notícias sobre o confronto, que permanece pendente.