Rams de Matthew Stafford seguram o Saints para avançar na corrida dos playoffs da NFC

Matheus Stafford passou para 328 jardas e dois touchdowns, novato Puka Nácua teve nove recepções para 164 jardas e uma pontuação, o recorde de sua carreira, e o Rams de Los Angeles avançou no NFC corrida de playoffs com uma vitória por 30-22 sobre o Santos de Nova Orleans na noite de quinta-feira.

Kyren Williams correu para 104 jardas e um touchdown, e Demarcus Robinson somou 82 jardas de recepção e outro placar na quinta vitória em seis jogos para os Rams (8-7), que estão acima de 0,500 pela primeira vez desde a Semana 1.

Com sua segunda vitória em cinco dias durante uma temporada de reformas que se autodenomina, Los Angeles também ultrapassou Minesota (7-7) e passou para o sexto lugar na classificação da NFC em sua tentativa de garantir uma vaga no playoff de wild card – e um confronto cada vez mais possível na rodada de abertura com o Leões de Detroitequipe de Stafford por 12 temporadas.

Los Angeles liderou por 30-7 faltando 12:44 para o final do quarto período, depois de marcar em seis de suas primeiras oito posses de bola, mas permitiu que seu oponente tornasse o jogo interessante pela segunda semana consecutiva.

Derek Carr jogou passes TD para Juwan Johnson e Em Perry nas próximas duas tentativas do Saints, com uma conversão de 2 pontos reduzindo a vantagem do Rams para oito pontos faltando 3:53 para o final.

Mas Nacua recuperou um chute lateral e, em seguida, acertou uma primeira descida em uma varredura de jato de 9 jardas, e os Rams esgotaram o tempo em sua quarta vitória consecutiva em casa.

Carr passou para 319 jardas e acertou Rashid Shaheed para um TD de 45 jardas para o Saints (7-8), cuja seqüência de duas vitórias consecutivas terminou com um início dolorosamente lento e 458 jardas permitidas por sua defesa.

Saints ainda está vivo apesar da derrota para Rams

Embora esta derrota prejudique suas chances, New Orleans ainda está em séria disputa por uma vaga nos playoffs e pelo título da NFC South porque termina a temporada com dois jogos contra adversários da divisão, começando com Baía de Tampa na véspera de Ano Novo.

Stafford teve mais um excelente jogo na reta final em seu 15º NFL temporada. Ele tem 14 passes para touchdown e uma interceptação nos últimos cinco jogos do Rams, e lançou vários passes para TD em cinco jogos consecutivos, apenas pela terceira vez em sua carreira.

Williams, que perdeu quatro jogos no meio da temporada devido a uma torção no tornozelo, ainda assim se tornou o primeiro arremessador de 1.000 jardas dos Rams desde Todd Gurley em 2018 com sua última explosão impressionante. Ele teve seis performances de 100 jardas em seus últimos oito jogos.

Nacua também teve o jogo mais produtivo nos últimos dois meses durante sua temporada de estreia, enquanto Robinson recebeu um passe de TD em seu quarto jogo consecutivo.

Los Angeles avançou 95 jardas em 14 jogadas, consumindo mais da metade do primeiro quarto em sua tentativa de abertura, que terminou com um passe de TD na quarta descida de Stafford para Nacua. New Orleans permitiu apenas um touchdown nos 12 quartos de jogo anteriores.

Los Angeles liderou por 17-7 no intervalo, quando Stafford liderou uma tentativa de pontuação de 35 segundos, terminando em um curto lançamento de TD para Robinson no minuto final.

Depois da segurança dos Rams Jordan Fuller interceptou o passe longo de Carr na primeira tacada de New Orleans no segundo tempo, Stafford liderou outra tacada de TD terminando em três corridas consecutivas para 27 jardas e um TD de Williams para uma vantagem de 27-7.

Os Saints tiveram três tentativas finais quando falharam na quarta descida no território dos Rams. Chris Olave terminou com nove recepções para 123 jardas.

CASA DO SHO

Shohei Ohtani compareceu ao jogo, cumprimentando os jogadores na linha lateral cerca de uma hora antes do início do jogo e recebendo uma camisa nº 17 do Rams.

A superestrela bidirecional e duas vezes AL MVP agora jogará seus jogos em casa a cerca de 21 quilômetros do SoFi Stadium depois de concordar com um contrato de US$ 700 milhões com o Dodgers este mês.

Ohtani foi nomeado A Associated Press‘ Atleta Masculino do Ano pela segunda vez em três anos na quinta-feira.

LESÕES

Santos: RT Ryan Ramczyk (joelho) perdeu seu segundo jogo consecutivo. …RB Kendre Miller (tornozelo) perdeu seu sexto jogo consecutivo.

Carneiros: Banco de dados novato Três Tomlinson (músculo posterior da coxa) perdeu o primeiro jogo da temporada.

A SEGUIR

Santos: Em Tampa Bay em 31 de dezembro.

Carneiros: No Gigantes de Nova York em 31 de dezembro.