Randi Mahomes reclama dos árbitros do Bills-Chiefs, mas não se trata do que você pensa

Randi Mahomes, mãe do quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, juntou-se aos torcedores do Chiefs reclamando da arbitragem em domingo confronto entre os Contas e a Chefes.

Randyque estava no estádio para torcer pelo filho junto com a família, aproveitou X para expressar sua frustração com a arbitragem.

Embora a maior parte da raiva de Chefes os torcedores vieram após o impedimento de Kadarius Toney no final do jogo que poderia ter garantido uma vitória, Patrício minha mãe estava mais preocupada com uma não ligação.

Randy foi breve dizendo “sem comentários” para uma repostagem da jogada do segundo tempo onde Patrício capacete quase foi arrancado da cabeça.

A mensagem parecia implicar que os árbitros estavam no Contas’ lado depois que nenhum pênalti foi marcado na jogada.

Família de Mahomes troca Taylor Swift por Logan Paul e KSI

O Mahomesque são uma referência em Ponta de flecha sempre que o Chefes jogam em casa, costumam postar sobre as celebridades e atletas que encontram no estádio.

Recentemente, todo o hype foi sobre Taylor Swift aparecer para apoiar o namorado Travis Kelce. Randy aproveitou a primeira oportunidade disponível para conhecer a estrela pop em sua segunda visita ao Cidade de Kansas.

Patrick Mahomes irmãzinha Miaquem é um Swiftietambém teve a sorte de assistir a um jogo na mesma suíte de seu ídolo.

Mia Randall ao lado de KSI e Logan Paul no jogo Bills vs ChiefsRandi Mahomes, Instagram

No entanto, em Domingoenquanto Rápido optei por assistir ao jogo de Kelce’s terno junto com seus primos, o Mahomes aproveitei para conhecer Logan Paulo & KSI.

Randy repostou uma foto com Paulo sobre Xe também compartilhou uma foto de sua filha com os famosos YouTubers que viraram lutadores profissionais no Instagram.