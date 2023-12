Rankings Divisionais de MMA, dezembro de 2023: Colby Covington merece uma vaga após desempenho péssimo no UFC 296?

No cenário em constante mudança do MMA, classificar os maiores lutadores do mundo pode parecer uma tarefa tola, mas é exatamente isso que pretendemos fazer com o MMA Fighting Global Rankings. Aqui, nosso estimado painel classifica os agitadores de cada divisão para fornecer a lista mais definitiva dos melhores lutadores do planeta.

Vamos dar uma olhada nas maiores histórias do último ciclo de dois meses (25 de outubro a 17 de novembro) e não deixe de conferir o podcast de classificações mais recente para se aprofundar em nosso processo de pensamento.

Colby Covington, ‘Ya Fired’

Por mais que tenha machucado Colby Covington falhar em sua terceira chance de se tornar o campeão indiscutível dos meio-médios do UFC, e por mais que tenha machucado ele ver o ex-presidente Donald Trump sair apressado da arena antes de Covington terminar seu pós-luta discurso de consolação, o que com certeza mais o assombrará é saber que não retornará ao consagrado MMA Fighting Global Rankings.

Embora dois palestrantes ainda tenham encontrado uma vaga para Covington em suas cédulas, isso não foi nem de longe suficiente para Covington recuperar o lugar entre os 10 primeiros que ocupou nos últimos anos. Em nossa atualização anterior do ranking, Covington foi removido por estar inativo por 18 meses, mas presumimos que ele teria um número ao lado de seu nome novamente se derrotasse Leon Edwards no UFC 296 ou pelo menos tivesse um desempenho convincente. .

Ele falhou em ambas as frentes.

Pode-se argumentar que, com base no trabalho geral de Covington com 170 libras, ele ainda merece uma classificação, embora, como foi notado por vários membros da mídia, incluindo Shaun Al-Shatti do MMA Fighting, as realizações anteriores de Covington envelheceram mal e ele não tem um vencer um peso meio-médio atualmente classificado. Sem mencionar que qualquer reputação que ele tinha antes de lutar contra Edwards foi por água abaixo de uma forma monótona, já que ele quase não representava nenhuma ameaça ao campeão.

A verdade é que a divisão e talvez a base de fãs superaram o estilo desatualizado de Covington (o júri ainda não decidiu sobre a segunda parte), então se Covington quiser entrar no ranking novamente, ele terá que lutar contra o frente da fila. Ou apenas vencer Stephen Thompson, eu acho.

Ondas meio-médios

O UFC 296 deveria ver ainda mais uma mudança na divisão dos meio-médios antes do card perder um confronto entre o polarizador Ian Machado Garry e o favorito dos fãs Vicente Luque, mas isso não significa que não vimos um contendor reivindicar seu direito de uma disputa pelo título.

Shavkat Rakhmonov derrotou “Wonderboy” como esperado, mas a vitória tem ressonância ainda maior quando se considera que ele se tornou o primeiro lutador a finalizar o bicampeão desafiante ao título e que venceu Thompson com uma boa roda. A estrela cazaque permaneceu invicta com cada uma de suas 18 vitórias chegando à distância e se não fosse por um merecedor Belal Muhammad em seu caminho, ele provavelmente seria o próximo para Edwards.

Enquanto isso, no Bellator, Jason Jackson chocou os criadores de probabilidades com um nocaute no terceiro round sobre o campeão dos meio-médios Yaroslav Amosov. Não havia razão para excluir Jackson desse confronto, já que ele tem sido um dos competidores mais constantes do Bellator desde sua estreia na promoção em 2019, mas o recorde de 27-0 de Amosov o tornou um claro favorito e o resultado ainda mais chocante.

Assim como vários lutadores do Bellator, Jackson entra em 2024 com incertezas após a promoção ser adquirida pelo PFL. Uma coisa que ele pode ter certeza é que é um dos dez melhores meio-médios do planeta.

Seguindo em frente

Se você rolou para baixo e viu muitas setas verdes no peso médio e no peso mosca, é porque dois dos melhores lutadores dessas divisões não são mais elegíveis para essas listas. Não se sinta mal por eles: um deles é o recentemente coroado campeão meio-pesado Alex Pereira e o outro é Deiveson Figueiredo, ex-campeão até 125 libras que acaba de fazer uma estreia espetacular até 135 libras.

Pereira foi o homem mais responsável por causar estragos em nossos preciosos rankings no ano passado e nas mudanças, então é justo que ele tenha passado de um top 5 dos médios para o número 1 dos meio-pesados, forçando nosso comitê a decidir se ele deveria ser elegível para divisão dupla. Raciocinamos que é improvável que ele volte aos 185 libras, a menos que seja para uma trilogia com Israel Adesanya e mesmo que isso esteja nos planos, não estará por muito tempo, então ele sai do ranking dos médios.

Figueiredo é um osso duro de roer, pois não há como ter certeza de que ele não cairá para o peso mosca (sua passagem para essa categoria sempre foi perigosa, mas ele sobreviveu por anos e provavelmente poderá novamente), mas nós Confiamos que ele não se envolverá em duas divisões nesta fase de sua carreira.

Para o nosso bem, esperemos que Figueiredo e Pereira não se tornem vira-latas no ranking tão cedo (estou olhando para vocês, Rafael dos Anjos e Amanda Ribas!).

Confira a atualização completa do ranking de dezembro abaixo.

Peso pesado

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): No. 6 Jailton Almeida def. No. 14 Derrick Lewis

Próximas lutas com lutadores classificados: Não. 8Tai Tuivasa vs. Não. 11 Marcin Tybura (UFC 298, 17 de fevereiro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Phil De Fries (5), Alexandr Romanov (2), Ante Delija (1)

Peso-pesado leve

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 5 Alex Pereira derrotou. Nº 1 Jiri Prochazka, Khalil Rountree derrotou. Nº 11 Anthony Smith

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 3 Magomed Anklaev x Nº 8 Johnny Walker (UFC Vegas 84, 13 de janeiro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Alonzo Menifield (2), Azamat Murzakanov (2), Rob Wilkinson (2), Thiago Santos (1)

Peso Médio

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 11 Brendan Allen derrotou. Paul Craig (UFC Vegas 82, 18 de novembro), nº 12 Derek Brunson derrotou. Ray Cooper III

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 1 Sean Strickland x Nº 3 Dricus Du Plessis (UFC 297, 20 de janeiro), Nº 12 Roman Dolidze x Nº 14 (empatado) Nassourdine Imavov (UFC Vegas 85, 3 de fevereiro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Caio Borralho (5), Paul Craig (3), Ikram Aliskerov (2), Kelvin Gastelum (1), Jack Hermansson (1), Bo Nickal (1), Kamaru Usman (1)

Meio-médio

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 1 Leon Edwards derrotou. Colby Covington, nº 4 Shavkat Rakhmonov derrotou. Nº 7 Stephen Thompson, Nº 15 Jason Jackson derrotou. Nº 5 (empatado) Yaroslav Amosov, Nº 8 Sean Brady derrotou. Kelvin Gastelum

Próximas lutas com lutadores classificados: N / D

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Magomed Magomedkerimov (3), Colby Covington (2), Andrey Koreshkov (1), Neil Magny (1), Michael Page (1)

Leve

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 10 Arman Tsarukyan derrotou. Nº 4 Beneil Dariush, Nº 12 Olivier Aubin-Mercier derrotado. Clay Collard, nº 13 (empatado) Jalin Turner derrotou. Nº 13 (empatado) Bobby Green, Nº 13 (empatado) AJ McKee derrotou. Sidney fora da lei

Próximas lutas com lutadores classificados: Saber. 14 Renato Moicano x Renato Moicano Drew Dober (UFC Vegas 85, 3 de fevereiro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Bobby Green (3), Drew Dober (2), Alexander Shabliy (2), Joel Alvarez (1), Matt Frevola (1), Drakkar Klose (1)

Peso pena

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 8 Josh Emmett vs. Nº 12 Bryce Mitchell

Próximas lutas com lutadores classificados: Saber. 1Alexandre Volkanovsky vs. Saber. 3 (empatado) Ilia Topuria (UFC 298, 17 de fevereiro), no. 5Arnold Allen vs. Saber. 9 (empatado) Movsar Evloev (UFC 297, 20 de janeiro), não. quinzeDan Ige vs. Lerone Murphy (UFC Vegas 86, 10 de fevereiro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Edson Barboza (3), Lerone Murphy (3), Joanderson Brito (2), Chihiro Suzuki (2), Adam Borics (1), Jesus Pinedo (1)

Peso galo

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 5 Patchy Mix def. Nº 6 Sergio Pettis, Nº 4 FLW Deiveson Figueiredo derrotou. Nº 10 Rob Font, Nº 12 Raufeon Stots derrotado. Danny Sabatello, nº 13 Song Yadong derrotou. Chris Gutiérrez

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 4 Merab Dvalishvili x Nº 7 Henry Cejudo (UFC 298, 17 de fevereiro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Juan Archuleta (2), Pedro Munhoz (2), Dominick Cruz (1), Kyoji Horiguchi (1), Ricky Simon (1)

Peso mosca

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 2 Alexandre Pantoja derrotou. Nº 8 Brandon Royval, Nº 4 Deiveson Figueiredo venceu. Rob Font (luta peso galo), nº 14 (empatado) Tim Elliott derrotou. Sumudaerji

Próximas lutas com lutadores classificados: Saber. 3 Brandon Moreno x Brandon Moreno Saber. 5 Amir Albazi (UFC Cidade do México, 24 de fevereiro), no. 8 Manel Café vs. Saber. 9 Matthew Nicolau (UFC Vegas 84, 13 de janeiro), não. 14John Dodson vs. Hiromasa Ougikubo (RIZIN 45, 31 de dezembro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Azamat Kerefov (3), Askar Askarov (3), Steve Erceg (2), Kairat Akhmetov (1)

Peso galo feminino

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 6 Irene Aldana derrotou. Nº 7 Karol Rosa, Nº 11 Miesha Tate derrotou. Julia Ávila, Ailin Perez derrotou. Nº 13 (empatado) Lucie Pudilova

Próximas lutas com lutadores classificados: No. 1 Mayra Bueno Silva vs. No. 2 Raquel Pennington (UFC 297, Jan. 20), No. 4 Ketlen Vieira vs. No. 10 Macy Chiasson (UFC Vegas 84, Jan. 13)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Ailin Perez (4), Lucie Pudilova (2), Julia Avila (1), Serena DeJesus (1), Claire Guthrie (1), Olga Rubin (1), Taneisha Tennant (1), Darya Zheleznyakova (1)

Peso mosca feminino

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): No. 13 (tied) Amanda Ribas def. Luana Pinheiro (strawweight bout)

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 11 Viviane Araújo vs. Nº 15 Natalia Silva (UFC Vegas 85, 3 de fevereiro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Ariane Lipski (6), Karine Silva (2)

Peso palha

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Nº 5 Jéssica Andrade derrotou. Nº 9 Mackenzie Dern, Nº 12 Angela Hill derrotou. Denise Gomes, nº 14 Loopy Godinez derrotou. Nº 13 Tabatha Ricci, Nº 13 (empatado) WFLW Amanda Ribas derrotou. Nº 15 Luana Pinheiro

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 2 Tatiana Suarez x Nº 6 (empatado) Amanda Lemos (UFC 298, 17 de fevereiro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Karolina Kowalkiewicz (4), Xiong Jingnan (3), Emily Ducote (2), Michelle Waterson-Gomez (2), Gillian Robertson (1), Luana Pinheiro (1)

Uma atualização sobre as regras básicas:

Nosso painel de votação de oito pessoas é composto pelos funcionários do MMA Fighting Shaheen Al-Shatti, Alexander K. Lee, Guilherme Cruz, Mike Heck, E. Casey Leydon, Steven Marrocco, Damon Martin e Jed Meshew.

Os lutadores serão removidos do ranking se não competirem dentro de 18 meses após sua luta mais recente. As atualizações nas classificações normalmente são concluídas após o pay-per-view do UFC de cada mês.

Caso um lutador anuncie sua aposentadoria, nosso painel decidirá se esse lutador deve ser imediatamente removido do ranking ou manter sua posição até novo aviso. (Vamos colocar desta forma: teríamos levado Khabib Nurmagomedov saiu do nosso ranking muito mais rápido do que o UFC.)

Ter o título de uma promoção não garante que o lutador será visto como o melhor em sua promoção. Além disso, lutadores que competem regularmente ou detêm títulos em múltiplas categorias de peso são elegíveis para serem classificados em múltiplas listas.

Pensamentos? Questões? Preocupações? Faça sua voz ser ouvida nos comentários abaixo.