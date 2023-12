Ráscal ABRE VAGAS efetivas e para estágio; Se inscreva!

A Ráscal, rede de restaurante que tem a proposta de ter uma cozinha mediterrânea com acento italiano, conhecido por sua comida artesanal e fresca, está recrutando novas pessoas para preencher o seu time. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira a lista de oportunidades abertas no presente momento:

Atendente de Cozinha – Pinheiros – São Paulo – SP – Cozinha;

Atendente de Cozinha – Shopping Villa Lobos – São Paulo – SP – Cozinha;

Estagiário (a) na Área de Eventos – São Paulo – SP – Açougue;

Atendente / Garçom – Shopping Higienópolis – São Paulo – SP – Açougue;

Garçom / Garçonete – Zona Sul de São Paulo – São Paulo – SP – Atendente / Recepção / Garçom: Recepcionar aos clientes e orientá-lo quanto aos produtos e serviços. Realizar o serviço dentro do tempo padrão. Trabalhar com agilidade e foco no atendimento aos clientes. Comandar pratos e bebidas, comanda eletrônica, entre outras atividades;

Auxiliar de Cozinha – Shopping Higienópolis – São Paulo – SP – Cozinha;

Atendente de Cozinha – Alphaville – Barueri – SP – Cozinha;

Auxiliar de Limpeza – Zona Sul – São Paulo – SP – Cozinha: Assegurar o bom andamento de limpeza em todos os ambientes. Conhecimento básico de limpeza; Limpar os ambientes de acordo com os padrões designados para a tarefa.

Mais sobre a Ráscal

Sobre a Ráscal, é importante frisar que a rede de restaurantes começou sua história em 1975, com um quiosque do Viena no Conjunto Nacional. Em 1994, quase 20 anos depois, surge a primeira loja do Ráscal foi inaugurada.

Em 2014, nasceu o Cortés Asador, no Shopping Villa-Lobos, em São Paulo, uma casa de carnes focada na parrilla argentina. No ano seguinte, o Grupo Ráscal levou a marca para o Shopping Leblon (RJ) e em 2017 para o Aeroporto de Guarulhos (SP). Em 2019, voltou às origens, retomando sua experiência no segmento de café, e inaugurou o primeiro KFÉ Ráscal, no Shopping Villa-Lobos.

Hoje, em 2022, o Grupo Ráscal conta com 20 restaurantes e 6 marcas, é amplamente reconhecido por sua preocupação com a qualidade dos ingredientes, cuidado com a segurança alimentar e atendimento acolhedor.

Consulte alguns benefícios

Assistência odontológica;

Assistência médica;

Gorjeta;

Seguro de Vida;

Vale-transporte;

Alimentação no Restaurante.



Como se candidatar em um dos cargos?

Agora que a lista de vagas do Ráscal já veio à tona, a candidatura acontece de maneira bem simples. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página da InfoJobs. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

