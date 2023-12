Rashaan Evans foi libertado pelo Dallas Cowboys um dia após sua prisão por porte de maconha

J.Na terça-feira, surgiu a notícia de que o Dallas Cowboys Zagueiro Rashaan Evans foi preso em Frisco, Texas, por porte de maconha. Um dia depois, a diretoria da equipe decidiu renunciar o jogador por motivos supostamente não relacionados.

Dallas ataque ofensivo ativado Matt Waletsko da reserva de feridos para levar Evans’ lugar na lista de 53 jogadores. do País de Gales foi colocado no IR na offseason devido a uma lesão no ombro.

Fontes da equipe garantiram à mídia internacional que Evans’ a demissão não teve nada a ver com sua prisão. Enquanto isso, em um comunicado, Vaqueiros explica que o Universidade do Alabama graduado sofreu uma queda em seu desempenho.

História de Evans

O bicampeão nacional com o Maré Carmesim chegou em Dallas em outubro para se juntar ao time de treino. Um mês depois, uma lesão no pescoço que afastou o titular Leighton Vander Esch para a temporada abriu a porta do elenco para Evans.

Evans assinou seu contrato de escalação ativa em 18 de novembro e desde então apareceu em nove jogos com a equipe, mas só foi titular em uma.

De acordo com o comunicado, “depois de acelerar e piscar uma ou duas vezes, seu impacto não foi sentido de forma consistente.” A gota d’água teria sido a derrota por 22 a 20 para o Golfinhos de Miamionde ficou evidente que a equipe precisava fortalecer sua defesa.

O futuro de Rashaan

Vaqueiros explicou que o veterano de cinco anos foi isento e, portanto, qualquer equipe poderia reivindicá-lo. Se isso não acontecesse, Evans se tornaria um agente livre para assinar com quem quisesse e isso deixaria a porta aberta para ele assinar novamente com Dallas’ esquadrão de treino.

Neste sentido, o treinador principal Mike McCarthy indicaram que avaliarão esta possibilidade e darão uma resposta definitiva no fim de semana. “Essas são mudanças de escalação e são movimentos difíceis. É um pouco complicado”, McCarthy admitiu.

O HC indicou que nesta altura do ano, cada equipe começa a planejar o futuro com os jogadores mais jovens. “É por isso que você tem que fazer difícil decisões como esta”, ele terminou.