RASPADINHA vai voltar? Relançamento da LOTEX pode ocorrer

Nos últimos meses, diversas notícias envolvendo a volta da Raspadinha inundaram a internet. A modalidade lotérica foi suspensa no país há muitos anos, mas o seu retorno pode estar mais perto do que muitos imaginam.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex) deve ser retomada em 2024. Na verdade, a expectativa era que a Raspadinha voltasse ainda em 2023, mas isso não aconteceu.

De todo modo, o banco deve voltar a operar a modalidade lotérica no país nos próximos meses. Contudo, ainda não há confirmação oficial sobre esse retorno, nem data sobre quando isso acontecerá. A saber, o que realmente existe é um desejo do Governo Federal de retomar a Lotex.

Em resumo, a Caixa Econômica operou a loteria instantânea até 2016. Contudo, o então presidente da República, Michel Temer, revogou o decreto de 1990, que havia criado a loteria instantânea.

Durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve a realização de leilões para a concessão da Lotex. Entretanto, isso não se concretizou e a loteria instantânea segue em “banho-maria” no país.

Governo Bolsonaro tentou privatizar a Raspadinha

Durante o governo Temer, houve a criação do Programa de Parceria e Investimentos (PPI), que tinha como principal objetivo privatizar empresas e serviços públicos. A propósito, o PPI utiliza o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para estruturar os leilões das empresas publicas.

Já no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o programa ficou ainda mais forte, incluindo outras estatais na lista de leilões. Contudo, o governo não conseguiu finalizar a venda da maior parte das empresas disponíveis.

No caso da Lotex, a famosa Raspadinha, o governo Bolsonaro, através de uma resolução do PPI, reduziu a exigência de faturamento da Lotex, que caiu de R$ 1,2 bilhão para R$ 560 milhões em 12 meses. Em outras palavras, a exigência do governo foi reduzida para menos da metade do valor exigido anteriormente, facilitando o leilão da loteria instantânea.



Você também pode gostar:

Além disso, o governo também ampliou para oito parcelas o pagamento do bônus de assinatura. Anteriormente, eram apenas quatro parcelas.

Em meio a tudo isso, o consórcio Estrela Instantânea, formado pela norte-americana IGT e pela inglesa SGI, venceu o leilão de concessão da Lotex, com um lance oferecido de R$ 96,969 milhões, apenas R$ 1 mil acima do mínimo exigido (R$ 96.968.123,51).

Houve muitas controvérsias sobre o leilão, com muitos especialistas afirmando que a Lotex foi vendida “a preço de banana”, pois valeria bem mais que isso. De todo modo, a concessão não avançou, pois não houve acordo do consórcio vencedor com o governo federal e a Caixa Econômica Federal.

Volta da Raspadinha no governo Lula

Há alguns meses, a Caixa Econômica revelou que o governo federal, em parceria com o banco, poderá trazer de volta a loteria instantânea. De acordo com os planos da Caixa, a antiga Raspadinha deveria voltar ainda em 2023, mas os planos não se concretizaram.

Durante a apresentação dos resultados do primeiro semestre de 2023, a Caixa informou que houve a arrecadação de R$ 10,3 bilhões com as modalidades lotéricas. Esse dado refletiu a rentabilidade das loterias para o banco e o governo federal, que é o principal acionista da empresa.

À época, a presidente da Caixa Econômica, Maria Rita Serrano, ressaltou que o banco continua trabalhando para seguir “sendo protagonista no mercado de loterias“. Isso é completamente diferente dos planos do governo Bolsonaro, que pretendia expandir os leilões para as loterias esportivas, que poderiam ser vendidas para a iniciativa privada.

Governo quer arrecadar R$ 5 bilhões com Raspadinha?

Segundo informações veiculadas na imprensa, o objetivo do governo Lula é arrecadar R$ 5 bilhões ao ano com a Raspadinha. Entretanto, o secretário de reformas econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto, afirmou no final de abril que o objetivo do governo Lula é arrecadar aproximadamente R$ 3 bilhões.

“A gente quer retomar a Lotex, que ela volte a ser operada, pelo menos transitoriamente, pela Caixa e, com isso, voltar a arrecadar. A expectativa é arrecadar ao ano quase R$ 3 bilhões com a volta dessa loteria”, explicou o secretário, à época.

Marcos Barbosa ainda afirmou que a Raspadinha não está sendo explorada como deveria, já que suas operações chegaram ao fim anos atrás. Portanto, o país está deixando de arrecadar recursos importantes com a loteria, e esses valores poderiam seguir para os cofres públicos e, posteriormente, transformarem-se em benefícios para a população do país.

Programa Nacional de Desestatização

Em suma, o Brasil voltou a valorizar as empresas públicas em 2023, excluindo algumas empresas do Programa Nacional de Desestatização, como os Correios e a Telebras. Isso porque o governo Lula vem optando por manter as empresas públicas, sem privatizá-las.

A saber, a Raspadinha está na lista do Programa de Desestatização, e o governo deseja retirá-la dessa relação. Quando isso se concretizar, a Caixa deverá ficar livre para retomar a Lotex no país. Agora, os brasileiros que torcem pela volta da loteria precisam controlar a ansiedade e aguardar seu retorno, que pode estar mais perto que nunca.